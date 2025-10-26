Tapas, vermouth y cócteles con espíritu español en la esquina más emblemática de Palermo







Bilbao, el restaurante y vermutería de Thames y Costa Rica, reafirma su identidad con una propuesta que combina cocina ibérica, tapeo moderno y una barra que celebra los clásicos, sus reversiones y la innovación.

En una esquina donde Palermo todavía conserva algo de su espíritu de barrio, Bilbao despliega una propuesta que rinde homenaje a la cocina española, con platos pensados para compartir y una barra que invita a quedarse un rato más. Bajo la mirada del chef Leandro Leyell, cada preparación refleja el equilibrio entre producto, técnica y disfrute: una gastronomía que respeta la tradición pero se anima a reinterpretarla con sutileza.

La cocina de Bilbao se inspira en las raíces mediterráneas e ibéricas, pero las interpreta desde una mirada porteña contemporánea. El tapeo es el alma del lugar, con tortillas en distintas versiones, las infaltables papas bravas, los chipirones al vino blanco y el inconfundible jamón ibérico que se sirve en finas láminas, como en los bares clásicos de España.

Bilbao - Tapeo primaveral Cada plato está pensado para compartir, disfrutar y celebrar el ritual del encuentro alrededor de la mesa. Hay guiños a los clásicos del tapeo, acentos frescos del Mediterráneo y una selección de productos nobles que hablan del origen y de la estacionalidad. Así, la propuesta amalgama el carácter rústico de los bares españoles con la calidez local: sabores reconocibles, pero con identidad propia, que resumen el alma del lugar.

En la barra, Bilbao combina aperitivos tradicionales con cócteles reinterpretados y de autor que marcan su sello actual. Entre los destacados se encuentran El Corazón de Bilbao, un trago a base de vodka Sernova, jugo de naranja, miel de papas y polvo de naranja; el Gin Tonic Bilbao, fresco y aromático, y, por supuesto, el Vermouth de la casa, elaborado con receta propia, servido con romero, rodaja de naranja deshidratada y soda en sifón.

Bilbao Tortilla copia Con una ambientación cálida que evoca los bares de otras épocas —de madera, barra protagonista y luz tenue—, Bilbao logra reunir lo mejor de dos mundos: el sabor y la hospitalidad española con la frescura porteña. Un punto de encuentro donde la gastronomía y la coctelería dialogan con naturalidad, convirtiendo cada visita en una experiencia para volver.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

