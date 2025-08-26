Elecciones 2025 en Buenos Aires: cómo quedó el orden de los partidos en la Boleta Única de Papel

Se sortearon los lugares en las boletas de los 17 partidos que competirán en las elecciones de octubre. Qué escalón le tocó a cada uno.

Se definieron los lugares que tendrá cada partido en las elecciones de octubre en la Provincia.

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre , se definieron las ubicaciones de los partidos y las alianzas en la Boleta Única de Papel (BUP) . Los principales espacios, La Libertad Avanza y Fuerza Patria, aparecen en primer y cuarto lugar, respectivamente.

En los comicios en la que se votarán diputados por la provincia de Buenos Aires, participarán 17 políticos . Este año será la primera vez Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluirá a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro , los votantes podrán elegir entre dos opciones:

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales.

Boleta Única de Papel, ¿Cuándo un voto es válido o nulo?

Según el decreto 915/2024, un voto será válido si:

Se utiliza una boleta única oficializada .

. Las marcas en los casilleros son claras y se elige una opción electoral por categoría.

por categoría. Si no se marca ninguna opción, será considerado un voto en blanco.

Por otro lado, un voto será nulo en los siguientes casos:

Uso de una boleta no oficializada .

. Marcar más de una agrupación política para la misma categoría.

para la misma categoría. Roturas o inscripciones que impidan identificar la elección.

Elecciones 2025: cuándo son y qué se vota en la Argentina

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional. La decisión de suspender las elecciones primarias, fue votada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las mismas estaban previstas para el 3 de agosto.