Temporada de frambuesas: cuáles son los beneficios más importantes de esta fruta

Protección de la salud cardiovascular: Las frambuesas son ricas en compuestos fenólicos que bloquean a los radicales libres e impiden la oxidación del colesterol malo (LDL). Es por ello que consumirlas en gran cantidad de manera cotidiana reduce el riesgo de sufrir hipertensión o accidentes cardiovasculares.

Fortalecimiento del cerebro: Esta fruta es especialmente rica en componentes antioxidantes que evitan los problemas o alteraciones en las células del cerebro. Gracias a esto, se retrasa su envejecimiento y es posible que pueda ralentizar el avance del Alzheimer, pero actualmente se encuentra en estudio.