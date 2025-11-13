SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de noviembre 2025 - 15:00

Temporada de frambuesas: cuáles son los beneficios más importantes de esta fruta

Descubrí por qué es importante aumentar el consumo de este alimento y una receta sencilla e ideal para los días calurosos.

Las frambuesas son especialmente ricas en antioxidantes y vitamina A.

Las frambuesas son especialmente ricas en antioxidantes y vitamina A.

Con la llegada de noviembre, también comenzó la temporada de frambuesas, una fruta especialmente popular en la actualidad. Estas no solo tienen un color vibrante y sabor delicioso, sino que ofrecen una gran cantidad de beneficios para el fortalecimiento de la salud y del organismo.

Las frambuesas no sólo se pueden consumir como postre o snack en su estado natural, sino que se pueden incorporar en distintas preparaciones. Un ejemplo popular en redes sociales es un snack saludable y refrescante, ideal para los días cálidos.

Informate más
Beneficios de las frambuesas

  • Protección de la salud cardiovascular: Las frambuesas son ricas en compuestos fenólicos que bloquean a los radicales libres e impiden la oxidación del colesterol malo (LDL). Es por ello que consumirlas en gran cantidad de manera cotidiana reduce el riesgo de sufrir hipertensión o accidentes cardiovasculares.

  • Fortalecimiento del cerebro: Esta fruta es especialmente rica en componentes antioxidantes que evitan los problemas o alteraciones en las células del cerebro. Gracias a esto, se retrasa su envejecimiento y es posible que pueda ralentizar el avance del Alzheimer, pero actualmente se encuentra en estudio.

  • Control de azúcar en sangre: Los polifenoles presentes en las frambuesas ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Asimismo, las personas que la consumen responden mejor a la insulina, lo que ayuda a prevenir la diabetes tipo 2.

Cómo hacer un snack saludable con frambuesas

Ingredientes

  • 200 gr frambuesas

  • 2 cucharadas chía

  • 150 gr chocolate blanco sin azúcar

Preparación

  1. Pisar las frambuesas hasta obtener un puré.

  2. Incorporar las semillas de chía y mezclar.

  3. En una placa hacer pequeños montoncitos separados entre sí y llevar al freezer por 2 a 3 horas.

  4. Mientras tanto, derretir el chocolate blanco sin azúcar a baño maría o al microondas, en primera instancia por un minuto y, si es necesario, hacer tandas de 15 segundos para que no se queme.

  5. Sacar los bocaditos de la heladera y bañarlos en el chocolate. Llevarlos a la heladera para que este se endurezca.

