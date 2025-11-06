Las recetas caseras de postres tradicionales son cada vez más comunes y con la inminente llegada de las fiestas ya miles de personas empiezan a pensar que comidas llevar a la mesa familiar, sobre todo aquellos que deben comer sin TACC. En este contexto, el turrón alemán, un postre europeo que llegó a la Argentina producto de la inmigración germana, se presenta como una excelente alternativa. Hoy, con la creciente oferta de ingredientes sin gluten, es posible disfrutarlo sin perder su sabor original.
Cómo preparar un turrón alemán sin gluten: una receta fácil, rápida y saludable
Este postre no solo es una alternativa saludable y segura para quienes deben evitar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, sino que también resulta una excelente opción artesanal para regalar durante las fiestas.
Cómo hacer un turrón alemán sin gluten
Este dulce tradicional de la cultura alemana puede prepararse con tan solo un par de ingredientes que se pueden encontrar fácilmente en los hogares o supermercados. A continuación se detallan los ingredientes:
- Azúcar: 200 gramos
- Miel: 150 gramos
- Nueces o almendras picadas: 200 gramos
- Manteca: 100 gramos
- Claras de huevo: 2
- Chocolate sin gluten: 1050 gr (opcional, para cobertura)
- Galletitas o bizcochos sin TACC triturados: 150 gramos
- Esencia de vainilla o ralladura de naranja: al gusto
Una vez se cuente con todos los ingredientes, se puede preparar el postre en simples pasos:
- En una cacerola, calentar la miel y el azúcar hasta que se disuelvan y tomen un color dorado.
- Incorporar las nueces o almendras y mezclar bien.
- Retirar del fuego y agregar las claras batidas, los bizcochos triturados y la vainilla.
- Extender la mezcla en una fuente forrada con papel manteca.
- Dejar enfriar y, si se desea, cubrir con una fina capa de chocolate derretido.
- Cortar en rectángulos o barras cuando esté firme.
Luego de esto, ya estará listo para disfrutar un turrón alemán libre de gluten ideal para reuniones familiares o para las fiestas.
