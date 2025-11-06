Salud mental y dieta: este alimento te ayudará a disminuir los niveles de estrés y ansiedad







Conocé qué comidas pueden ayudar a relajar durante un episodio de estrés o ansiedad y a mejorar el estado de ánimo.

Algunos alimentos ayudan a regular los niveles de estrés o anisedad.

En diversos casos, la ansiedad y el estrés pueden tener efectos en los hábitos alimenticios de una persona. Sin embargo, algunos alimentos cuentan con propiedades beneficiosas que pueden ayudar a regular estas emociones y mejorar el estado de ánimo, por lo que es recomendable consumirlas cotidianamente.

Así como existen alimentos beneficiosos para la salud mental, también hay otros que contribuyen a su deterioro. Por ejemplo, los alimentos con exceso de azúcar o ultraprocesados pueden empeorar el estado de ánimo y causar inflamación.

Alimentos que calman el estrés y la ansiedad Banana Las bananas contienen vitamina B y minerales, que favorecen la concentración y actúan favorablemente sobre el sistema nervioso. Estas aportan gran cantidad de energía, vitaminas y minerales y ayudan a regular el estado de ánimo y las emociones. Por tanto, actúan muy favorablemente sobre el estrés.

Bananas.jpg Miel La miel es especialmente beneficiosa contra la ansiedad debido a que cuenta con propiedades calmantes, como calcio, potasio y magnesio; y acelera la producción de endorfinas, lo que también contribuye a su disminución. Por otro lado, también es un alimento antiestrés y puede combatir la fatiga y la depresión.

Miel Chocolate El cacao del chocolate es una fuente de magnesio que puede reducir los síntomas de la depresión, mantener el equilibrio muscular y nervioso y actuar sobre la hormona que regula el estado de ánimo. Al mismo tiempo, este dulce es rico en flavonoides y puede disminuir la neuroinflamación y la muerte celular en el cerebro.

comer chocolate.webp ClikiSalud. Yogur griego El yogur griego no solo es beneficioso para el organismo gracias a su gran cantidad de proteínas y bacterias buenas. Sino que también ayuda a la salud mental, ya que según un estudio los alimentos fermentados, como este, reducen la ansiedad social y aumentan la sensación de bienestar. yogur-griego Palta Los ácidos grasos monoinsaturados y el potasio presentes en la plata son considerados como nutrientes antiestrés. Por un lado, el potasio reduce la presión arterial, mientras que los ácidos grasos monoinsaturados son conocidos por prevenir la depresión y aliviar los trastornos nerviosos. También ayudan a que el cerebro absorba mejor la serotonina. paltaaaa (1).jpg El remedio más efectivo contra las arrugas: la palta.

Temas alimentación