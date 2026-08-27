Todo lo que no se puede hacer durante el eclipse lunar, según la astrología

Faltan pocas horas para el eclipse lunar de agosto , un fenómeno que podrá observarse desde todo el territorio argentino durante la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 .

La Luna quedará parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra y alcanzará su punto máximo cerca de la 1:13. En ese momento, el satélite podrá tomar una tonalidad rojiza o cobriza , un efecto conocido como "Luna de sangre" .

Según la astrología , este tipo de eventos está asociado con cierres de ciclos , cambios emocionales y decisiones que conviene analizar con calma . Por eso, algunos especialistas recomiendan evitar las discusiones y los impulsos.

Además, aconsejan cuidar la energía del hogar al no barrer hacia afuera, no sacar la basura de noche o no prestar dinero.

El eclipse será entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 . En Argentina, la primera etapa comenzará a las 22:24 , cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre.

La parte realmente visible del fenómeno empezará cerca de las 23:34, cuando la Luna entre en la umbra. Desde ese momento, la sombra de la Tierra comenzará a avanzar claramente sobre el disco lunar.

El cronograma será:

22:24: ingreso de la Luna en la penumbra.

ingreso de la Luna en la penumbra. 23:33/23:34: comienza el eclipse parcial con el ingreso en la umbra.

comienza el eclipse parcial con el ingreso en la umbra. 1:13: máximo del eclipse, con aproximadamente el 93% de la Luna dentro de la umbra.

máximo del eclipse, con aproximadamente el 93% de la Luna dentro de la umbra. 2:52: finaliza la fase parcial y la Luna sale de la umbra.

finaliza la fase parcial y la Luna sale de la umbra. 4:01/4:02: termina la fase penumbral y concluye por completo el fenómeno.

El eclipse podrá verse desde cualquier lugar del país, siempre que el cielo este despejado. Estos fenómenos son seguros para observar a simple vista. A diferencia de los solares, no existe el riesgo ocular asociado a mirar directamente, por lo que no se necesitan filtros especiales.

Hábitos cotidianos que hay que evitar durante el eclipse

Para la astrología, un eclipse lunar es un momento de pausa y revisión. Nuestras emociones pueden estar más movilizadas y se recomienda actuar con calma.

Los profesionales aconsejan evitar iniciar proyectos importantes o tomar decisiones que no tengan vuelta atrás. La idea es esperar a que pase el momento de mayor intensidad antes de resolver cuestiones relacionadas con cambios laborales, mudanzas, separaciones o inversiones.

También se recomienda evitar las discusiones y las peleas. Frente a una problema, la sugerencia es postergar una respuesta impulsiva y retomar el tema cuando haya mayor claridad.

Por otro lado, los especialistas sostienen que durante un eclipse no conviene prestar plata, regalar objetos importantes o desprenderse de algo que tenga un valor especial. La explicación es que lo que "sale" podría tardar en volver.

A su vez, se aconseja no dejar la billetera vacía y conservar al menos una moneda como representación de continuidad y abundancia.

El astrólogo y tarotista de la cuenta @lodicelaluna publicó en X algunas cuestiones relacionadas con la limpieza del hogar. Entre ellas, aparecen:

No barrer barrer hacia la puerta o hacia el exterior porque simbólicamente se estaría expulsando la prosperidad.

o hacia el exterior porque simbólicamente se estaría expulsando la prosperidad. No sacar la basura durante la noche porque se lo relaciona con dejar salir la abundancia de la casa.

porque se lo relaciona con dejar salir la abundancia de la casa. No derramar sal ya que está asociada con conflictos o pérdidas. Sobre este tema, se aconseja evitar utilizarlas como parte de rituales improvisados.

ya que está asociada con conflictos o pérdidas. Sobre este tema, se aconseja evitar utilizarlas como parte de rituales improvisados. No cortarse el cabello ni las uñas . La creencia sostiene que hacerlo durante un eclipse podría representar una pérdida de fuerza o energía personal.

. La creencia sostiene que hacerlo durante un eclipse podría representar una pérdida de fuerza o energía personal. No apagar velas soplando durante los rituales porque se dispersa la intención de la meditación.

Cómo afectará el eclipse del 28 de agosto a cada signo

El eclipse lunar del 28 de agosto se producirá con la Luna llena en Piscis, una configuración que dentro de la astrología se interpreta como un período relacionado con las emociones, los cierres y la necesidad de dejar atrás determinadas situaciones.

Aries

El eclipse puede llevar a revisar decisiones tomadas de manera impulsiva y situaciones que todavía quedaron sin resolver. La recomendación es bajar la velocidad, analizar los próximos pasos y evitar reaccionar sin pensar, especialmente ante cuestiones personales o laborales.

Tauro

El foco estará puesto en la estabilidad, los recursos y los vínculos que generan seguridad. Puede ser un buen momento para revisar prioridades y detectar qué situaciones realmente aportan tranquilidad y cuáles generan una carga innecesaria.

Géminis

La comunicación tendrá un papel central. Conversaciones que fueron postergadas podrían volver a ocupar espacio, por lo que será importante expresar lo que se piensa con claridad y evitar decir cosas únicamente como respuesta a una emoción del momento.

Cáncer

Al tratarse de un signo asociado con la Luna, la astrología considera que el eclipse puede generar una mayor sensibilidad. Los asuntos familiares y afectivos podrían adquirir protagonismo, aunque la recomendación es no tomar decisiones definitivas en medio de una reacción emocional.

Leo

Pueden aparecer cuestionamientos sobre objetivos personales, proyectos y la necesidad de recibir reconocimiento. El eclipse podría funcionar como un punto de revisión para determinar qué metas todavía tienen sentido y cuáles llegaron al final de su recorrido.

Virgo

Las rutinas, los hábitos y la organización cotidiana estarán entre los temas principales. La astrología plantea una oportunidad para detectar comportamientos que ya no resultan beneficiosos y hacer cambios que permitan ordenar mejor el día a día.

Libra

Las relaciones personales ocuparán un lugar importante. El período puede llevar a revisar acuerdos, límites y el equilibrio dentro de los vínculos. La clave será evitar ceder únicamente para mantener la armonía.

Escorpio

La transformación será uno de los ejes para este signo. El eclipse puede poner en primer plano emociones o situaciones que fueron guardadas durante mucho tiempo y generar la necesidad de cerrar etapas que ya resultan desgastantes.

Sagitario

Pueden surgir ganas de tomar otro rumbo, modificar una perspectiva o replantear proyectos. La astrología aconseja no avanzar únicamente por impulso y tomarse un tiempo para evaluar si el cambio responde realmente a una necesidad o a un momento pasajero.

Capricornio

Las responsabilidades, el trabajo y los objetivos de largo plazo estarán bajo revisión. Puede aparecer la necesidad de decidir qué compromisos vale la pena mantener y cuáles se sostienen únicamente por costumbre o exigencia.

Acuario

El eclipse puede generar cambios en la manera de mirar los proyectos colectivos, las amistades y los planes a futuro. Algunas prioridades podrían perder importancia mientras otras comienzan a ocupar un lugar central.

Piscis

Será uno de los signos más señalados por la astrología porque la Luna llena y el eclipse se producen en este signo. La etapa puede estar relacionada con una fuerte revisión emocional, cierres personales y una mayor necesidad de escuchar la intuición antes de comenzar un nuevo ciclo.