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9 de abril 2026 - 10:30

Turismo gastronómico: el recomendado pueblo de Buenos Aires que no te decepcionará con comida

Este rincón invita a tomarse una pausa disfrutando de sus sabores únicos y un ambiente tranquilo que enamora a todo aquel que lo visita.

Este rincón de la provincia de Buenos Aires cuenta con todo: paisajes hermosos, historia y una gastronomía increíble.

Este rincón de la provincia de Buenos Aires cuenta con todo: paisajes hermosos, historia y una gastronomía increíble.

Pexels

A pocos kilómetros del ritmo acelerado de la ciudad, existen lugares perfectos para cortar con la rutina sin tener que irse muy lejos. En la provincia de Buenos Aires, hay destinos que tienen todo lo que le gusta a un viajero: tradición, paisajes que parecen salidos de una postal y una propuesta culinaria que enamora a todo aquel que la disfruta.

Entre esos lugares, hay un pueblo perfecto para recorrer en una escapada de fin de semana. Lleno de aire de campo y calles tranquilas, este destino se convirtió en el lugar preferido para quienes buscan probar sabores auténticos y desconectarse por un rato.

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Suipacha
El distrito fue creado el 24 de octubre de 1864 y actualmente cuenta con 10,187 habitantes.

El distrito fue creado el 24 de octubre de 1864 y actualmente cuenta con 10,187 habitantes.

Dónde se ubica Suipacha

Suipacha se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la región conocida como la Pampa Ondulada. Está a unos 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perfecto para una escapada de fin de semana.

El acceso principal se da a través de la Ruta Nacional 5, la cual conecta distintas localidades del interior bonaerense. Además, su cercanía con ciudades como Mercedes y Chivilcoy facilita el recorrido para quienes quieren extender su paseo.

Otro punto a favor de su ubicación es la conexión ferroviaria, ya que el tren de la línea Sarmiento llega hasta la estación local, una alternativa más económica y práctica para quienes prefieren evitar el trayecto en auto.

Quesos
Suipacha tiene la Ruta del Queso, un circuito turístico que incluye visitas guiadas a tambos y fábricas de queso, con degustaciones.

Suipacha tiene la Ruta del Queso, un circuito turístico que incluye visitas guiadas a tambos y fábricas de queso, con degustaciones.

Qué se puede hacer en Suipacha

El principal atractivo de Suipacha está vinculado a su producción, ya que la localidad forma parte de la reconocida Ruta del Queso, un circuito que invita a recorrer establecimientos donde se elaboran lácteos de manera artesanal.

En ese recorrido se destacan lugares como la Cabaña Piedras Blancas, especializada en quesos de cabra, y Quesos Fermier, que ofrece variedades inspiradas en las técnicas europeas. También aparece Il Mirtilo, que se destaca por sus mermeladas y frutos rojos. Las visitas a estos lugares suelen incluir degustaciones y visitas guiadas para conocer de cerca cada etapa de producción.

Además de la comida, el pueblo tiene otros puntos de interés que se pueden recorrer a pie, como por ejemplo la plaza principal y la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que forman parte del circuito histórico junto a la antigua estación de tren.

Para quienes buscan estar en contacto con la naturaleza, hay parques y zonas verdes para pasar la tarde. También existen restaurantes de campo y hosterías que permiten disfrutar de platos caseros mientras se disfruta de la vista campestre.

Además, durante el año se organizan eventos como la Fiesta del Pan y encuentros donde se llevan a cabo actividades culturales, música en vivo y más propuestas gastronómicas.

Suipacha
El atractivo principal de Suipacha se concentra en su increíble gastronomía.

El atractivo principal de Suipacha se concentra en su increíble gastronomía.

Cómo ir hasta Suipacha

Para llegar a Suipacha desde Buenos Aires en auto, el trayecto demanda alrededor de dos horas. El camino más directo es a través del Acceso Oeste y se continúa por la Ruta Nacional 5. También se puede viajar en tren desde la estación Once, e incluso se puede llegar en un micro de larga distancia o servicios de combi.

Antes de planificar la visita a Suipacha hay que revisar horarios y reservar con anticipación, especialmente los fines de semana, cuando la demanda aumenta.

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