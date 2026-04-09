Turismo gastronómico: el recomendado pueblo de Buenos Aires que no te decepcionará con comida

Este rincón invita a tomarse una pausa disfrutando de sus sabores únicos y un ambiente tranquilo que enamora a todo aquel que lo visita.

Este rincón de la provincia de Buenos Aires cuenta con todo: paisajes hermosos, historia y una gastronomía increíble.

A pocos kilómetros del ritmo acelerado de la ciudad, existen lugares perfectos para cortar con la rutina sin tener que irse muy lejos. En la provincia de Buenos Aires , hay destinos que tienen todo lo que le gusta a un viajero: tradición , paisajes que parecen salidos de una postal y una propuesta culinaria que enamora a todo aquel que la disfruta.

Entre esos lugares, hay un pueblo perfecto para recorrer en una escapada de fin de semana . Lleno de aire de campo y calles tranquilas, este destino se convirtió en el lugar preferido para quienes buscan probar sabores auténticos y desconectarse por un rato.

Suipacha se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la región conocida como la Pampa Ondulada. Está a unos 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , perfecto para una escapada de fin de semana.

El distrito fue creado el 24 de octubre de 1864 y actualmente cuenta con 10,187 habitantes.

El acceso principal se da a través de la Ruta Nacional 5 , la cual conecta distintas localidades del interior bonaerense. Además, su cercanía con ciudades como Mercedes y Chivilcoy facilita el recorrido para quienes quieren extender su paseo.

Otro punto a favor de su ubicación es la conexión ferroviaria , ya que el tren de la línea Sarmiento llega hasta la estación local, una alternativa más económica y práctica para quienes prefieren evitar el trayecto en auto.

Quesos Suipacha tiene la Ruta del Queso, un circuito turístico que incluye visitas guiadas a tambos y fábricas de queso, con degustaciones. Pexels

Qué se puede hacer en Suipacha

El principal atractivo de Suipacha está vinculado a su producción, ya que la localidad forma parte de la reconocida Ruta del Queso, un circuito que invita a recorrer establecimientos donde se elaboran lácteos de manera artesanal.

En ese recorrido se destacan lugares como la Cabaña Piedras Blancas, especializada en quesos de cabra, y Quesos Fermier, que ofrece variedades inspiradas en las técnicas europeas. También aparece Il Mirtilo, que se destaca por sus mermeladas y frutos rojos. Las visitas a estos lugares suelen incluir degustaciones y visitas guiadas para conocer de cerca cada etapa de producción.

Además de la comida, el pueblo tiene otros puntos de interés que se pueden recorrer a pie, como por ejemplo la plaza principal y la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que forman parte del circuito histórico junto a la antigua estación de tren.

Para quienes buscan estar en contacto con la naturaleza, hay parques y zonas verdes para pasar la tarde. También existen restaurantes de campo y hosterías que permiten disfrutar de platos caseros mientras se disfruta de la vista campestre.

Además, durante el año se organizan eventos como la Fiesta del Pan y encuentros donde se llevan a cabo actividades culturales, música en vivo y más propuestas gastronómicas.

Suipacha El atractivo principal de Suipacha se concentra en su increíble gastronomía. Gentileza - Municipio de Suipacha

Cómo ir hasta Suipacha

Para llegar a Suipacha desde Buenos Aires en auto, el trayecto demanda alrededor de dos horas. El camino más directo es a través del Acceso Oeste y se continúa por la Ruta Nacional 5. También se puede viajar en tren desde la estación Once, e incluso se puede llegar en un micro de larga distancia o servicios de combi.

Antes de planificar la visita a Suipacha hay que revisar horarios y reservar con anticipación, especialmente los fines de semana, cuando la demanda aumenta.