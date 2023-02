Turismo en la Provincia: conocé las fiestas que tendrán lugar este fin de semana

La Celema 5.jpg

La Fiesta Provincial de la Frambuesa celebrará su vigésima edición del 3 al 5 de febrero en el complejo Loma Negra. La entrada tendrá un valor de $1.500 y lo recaudado será destinado a instituciones locales.

Durante tres días, en el predio se colocará una carpa central en la que se comercializarán tartas, tortas, dulces, mermeladas y salsas de frambuesas. La chef María Montenegro cocinará en vivo platos exclusivos y además habrá shows de Vieja Minga, La Berisso, Coneja China, Fabiana Cantilo y el Chaqueño Palavecino, entre otros.

Fiesta Nacional del Automovilismo

Del 3 al 5 de febrero, Balcarce festejará la trigésima edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo en diferentes espacios de la ciudad que vio nacer a ídolos como Juan Manuel Fangio y Juan Manuel Bordeu.

Además de la inauguración de la exposición Peter Nigaard, The History of F1 in photos and stories en el Museo Fangio, se descubrirán las baldosas de Mariano Werner, Lole Reuteman y Pirin Gradassi en el Paseo de los Campeones. Se entregarán los premios Juan Manuel Bordeu y habrá shows de Turf, a las 23, y Pancho Águila, a la medianoche.

Al día siguiente, los campeones de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) serán premiados a las 21:50 y, desde las 22:50 hasta 23:45, habrá música con cierre a cargo de DJ Frango Godoy.

El cronograma continuará el sábado a las 17 con el encuentro sobre Las Mujeres en el Automovilismo. A las 18:30, se desplegará el show infantil La Veredita, y posteriormente, desde las 19:15 hasta las 21:30, habrá distintos shows musicales, entre los que se encuentran Axel y Nico DJ.

El último día, a las 10, se producirá el Fangio Challenge en el autódromo y un campeonato de mini TC con pilotos invitados. La noche cerrará con las presentaciones del equipo de TC y Los Nocheros. Durante los cuatro días habrá un patio gastronómico y se podrá recorrer una exposición de autos clásicos y antiguos.