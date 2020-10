Respiro para turismo: Previaje reaviva el mercado con boom de consultas y ventas

"Creemos que el turismo va a ser un motor fundamental para la reactivación económica y la generación de trabajo a lo largo y ancho del país en la etapa de la pospandemia. Ese es uno de los objetivos que nos hemos puesto como gobierno, por eso estamos haciendo esta inversión histórica por parte de Estado para el sector", afirma Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación.

"Tuvimos una recepción extraordinaria por parte del sector privado. Los números de prestadores inscriptos y de facturas cargadas en estos dos primeros días nos ilusionan muchísimo", agrega el funcionario.

turismo "Aún falta resolver de forma urgente la libre circulación dentro del país", advierte Elías. Pixabay

En sintonía, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías, explica que "desde la posibilidad de reactivar el turismo es una medida muy positiva y tiene dos aristas significativas. La primera: se trata del mayor estímulo que recibió la industria del turismo en toda su historia de parte de un Gobierno Nacional. Pero lo más importante es que esto va a ayudar a posicionar la formalidad en la economía, porque para poder acceder a ese 50% de descuento hay que presentar los comprobantes de pago, con lo cual se termina esa sociedad que hoy existe entre quien no pide la factura y quien no la da. En un contexto de país que tiene 40% de informalidad, no es un detalle menor".

Sin embargo, "aún falta resolver de forma urgente la libre circulación dentro del país. Sin esa medida el plan no va a servir. Es fundamental que el Gobierno destrabe en lo inmediato ese tema", advierte Elías.

Entusiasmo moderado

Los operadores de venta de viajes y ocio se ilusionan con la medida. "Nos llegan consultas de clientes que tras recibir la noticia de la existencia de Previaje empiezan a reprogramar su vuelo postergado y ahora buscan concretar la compra de alojamiento y alquiler de auto que les había quedado pendiente para obtener el beneficio del reembolso", comenta Joaquín Pérez Aguirre, Director de Retail en Avantrip. "Lo importante es que este anuncio generó una reacción que mejoró el nivel de ventas de las últimas 2 semanas en donde el mercado estaba planchado", acota.

En la misma línea, Cecilia Vignolo, gerente de ventas de Biblos Travel, opina que "el programa sirve muy bien para incentivar el segmento de viajes de lujo ya que el límite del reintegro es interesante para muchos hoteles y estancias que no podrán recibir la misma cuotas de extranjeros que en el verano 2020".

Refuerza esta postura Eric Barbero, gerente comercial de AlquilerArgentina.com. "Observamos que los alojamientos comenzaron a inscribirse. En los próximos días los huéspedes van a encontrar cada vez más opciones para conseguir el reembolso del 50% en su inversión con Previaje. Vemos que esto ya confirma la temporada de verano 2021", afirma.

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, aclara que "si bien aún es temprano para hacer una evaluación, las búsquedas aumentaron con respecto a los últimos días". Los productos que más atención están generando son los paquetes y las escapadas. "Vemos que la pasión por viajar está intacta entre los argentinos y esto es muy alentador porque tendrá un efecto positivo en el camino de la recuperación del sector. Además, notamos también el peso que tiene la financiación para los viajeros, así como la flexibilidad para cambios de fecha y la atención a los protocolos sanitarios, que hemos identificado como las grandes tendencias del turismo pospandemia", detalla Cristi.

Despegar ya cuenta con promociones para el Programa Previaje. Por ejemplo, paquetes de 3 noches con hotel, vuelo y traslado a Iguazú, desde $14.041; a Ushuaia, desde $21.152 o a Calafate, desde $26.259. También ofrecen la opción de cinco noches en Bariloche con vuelo, hotel y traslado, desde $17.577 por persona.

El Calafate.jpg Un paquete de 3 noches con hotel, vuelo y traslado a Calafate, se consigue desde $26.259. Gentileza: Kayak

Todos los operadores aclaran la relevancia que tienen la financiación, la flexibilidad y la posibilidad de cambio de fecha sin penalidades, tres factores determinantes hoy en la decisión de compra.

Erika Schamis, Head of product Non Air Packages & Media Almundo cuenta que la compañía viene trabajando "alineada con el Ministerio de Turismo de Nación y en base a la demanda de producto nacional". En las pocas horas que lleva vigente el programa, Schamis nota "picos de búsquedas en productos nacionales y muchas consultas a través de todos nuestros canales. La venta de hoteles y paquetes es lo más distintivo en estas primeras horas ya que tenemos promociones que venimos negociando desde hace meses para el verano argentino y para todo el 2021 en general. Es pronto para sacar conclusiones, pero pareciera que el programa va a beneficiar mucho el turismo interno. A cada hora vemos un aumento en transacciones de las diferentes opciones disponibles. Recibimos muchas consultas por teléfono y en redes sociales y vimos que en las primeras 12 horas aumentaron un 25% las transacciones en la web"

¿Seguro turístico por Covid?

Mientras tanto, varias provincias y ciudades referentes en el mapa turístico doméstico empujan para abrir y flexibilizar sus propuestas de cara a la temporada estival. En Bariloche, además de los hisopados y certificados médicos, proponen que los visitantes lleguen con una cobertura de seguro que se haga cargo de gastos por Covid. “Hemos gestionado para que el turista pueda comprar un seguro Covid que no es caro y que ante cualquier inconveniente, si tiene que hacer cuarentena o si tiene que quedarse adentro, que no se le cobre el hotel y que pueda quedarse ahí, que pueda hacerse el hisopado, etc.”, explica Gustavo Gennuso, intendente de esa localidad rionegrina.

Es decir, si algún turista contrae Covid y se tiene que quedar aislado en un hotel, que sea un asegurador quien se haga cargo del costo de la cuarentena. Lo mismo, con el costo del traslado si es que tiene que volver a su lugar de origen. Varios destinos estarían alineados a esta idea y ya hay aseguradoras que están trabajando para ofrecer el servicio.