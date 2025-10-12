Este proyecto, que abrió sus puertas en septiembre de 2019 en Chacarita de la mano de Juan Manuel Boetti Bidegain, Roberto Cardini y Gonzalo Fleire, busca reivindicar la soda, una bebida de profundo significado en la historia de cada familia argentina.
Un brindis con la historia popular argentina en Chacarita
Ubicado en Chacarita, polo gastronómico que reúne interesantes propuestas temáticas, Sifón Sodería se erige como un auténtico homenaje a una de las bebidas más icónicas del país: la soda.
El espacio, que rescata y readapta la tipología de las llamadas casas chorizo porteñas de las décadas del 40 y 50, invita a un recorrido por la tradición y los detalles que acompañan a esta mítica y a la vez simple agua con gas, siempre presente en la mesa de los hogares. Desde su ambientación, hasta su carta, todo en Sifón apela a la nostalgia, conectando a varias generaciones con el barrio, la casa de los abuelos y la mesa familiar.
Menú de Sifón Sodería
La propuesta culinaria de Sifón Sodería, a cargo del chef Elías Abate, gira en torno a platitos que acompañan a la protagonista de la casa. Se recomiendan las empanadas de carne, la original fainazetta con cebolla, parmesano y orégano, o los niños envueltos de berenjenas con ricota de castañas, salsa de tomate y pesto.
La estrella indiscutida, por supuesto, es la soda y todas las bebidas que se combinan con ella, como vermuts (algunos disponibles en jarra para compartir) y cócteles de la casa. Entre los más pedidos se encuentran el “Vermucito”, con Cinzano Rosso, tintura de chai especiado y soda; el "Ah pero en Sifón", con Campari, Aperol, cordial de naranja y soda, o el "Tano", con Cinzano Rosso, Campari, soda y pepino. Para el postre, la mousse de chocolate con nueces tostadas y aceite de oliva es imperdible.
Además de su sede principal en Chacarita, Sifón Sodería cuenta con una sucursal estratégica: Sifoncito. Ubicado en Av. Corrientes 1660, en el sector Manduca del Paseo La Plaza, Sifoncito mantiene el mismo estilo característico de la marca, adaptado a un formato más al paso. Con capacidad para 40 personas y un menú ligeramente más acotado, este espacio se presenta como la opción ideal para disfrutar de la propuesta de Sifón antes o después de una función teatral, sumando encanto y versatilidad a la oferta cultural y gastronómica de la zona.
Como las juntadas en el barrio
Sifón Sodería no sólo es un lugar para comer y beber, sino también un espacio que convoca al encuentro y a la celebración de la cultura barrial. Los domingos, la sede central se transforma y prende la parrilla, mientras que en ocasiones especiales se organizan veladas con música en vivo y platos fuera de carta.
Durante el mes de octubre, en Chacarita, habrá parrilladas los domingos 12 (que forma parte del fin de semana largo) y 19, y una velada especial con música el jueves 16.
