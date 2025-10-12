Un brindis con la historia popular argentina en Chacarita

Ubicado en Chacarita, polo gastronómico que reúne interesantes propuestas temáticas, Sifón Sodería se erige como un auténtico homenaje a una de las bebidas más icónicas del país: la soda.

Este proyecto, que abrió sus puertas en septiembre de 2019 en Chacarita de la mano de Juan Manuel Boetti Bidegain , Roberto Cardini y Gonzalo Fleire , busca reivindicar la soda, una bebida de profundo significado en la historia de cada familia argentina .

El espacio, que rescata y readapta la tipología de las llamadas casas chorizo porteñas de las décadas del 40 y 50, invita a un recorrido por la tradición y los detalles que acompañan a esta mítica y a la vez simple agua con gas, siempre presente en la mesa de los hogares. Desde su ambientación , hasta su carta , todo en Sifón apela a la nostalgia , conectando a varias generaciones con el barrio, la casa de los abuelos y la mesa familiar.

La propuesta culinaria de Sifón Sodería , a cargo del chef Elías Abate , gira en torno a platitos que acompañan a la protagonista de la casa. Se recomiendan las empanadas de carne , la original fainazetta con cebolla, parmesano y orégano, o los niños envueltos de berenjenas con ricota de castañas, salsa de tomate y pesto.

La estrella indiscutida, por supuesto, es la soda y todas las bebidas que se combinan con ella, como vermuts (algunos disponibles en jarra para compartir) y cócteles de la casa. Entre los más pedidos se encuentran el “Vermucito”, con Cinzano Rosso, tintura de chai especiado y soda; el "Ah pero en Sifón", con Campari, Aperol, cordial de naranja y soda, o el "Tano", con Cinzano Rosso, Campari, soda y pepino. Para el postre, la mousse de chocolate con nueces tostadas y aceite de oliva es imperdible.

Sifón - Vermut 5 Vermut en Sifón.

Además de su sede principal en Chacarita, Sifón Sodería cuenta con una sucursal estratégica: Sifoncito. Ubicado en Av. Corrientes 1660, en el sector Manduca del Paseo La Plaza, Sifoncito mantiene el mismo estilo característico de la marca, adaptado a un formato más al paso. Con capacidad para 40 personas y un menú ligeramente más acotado, este espacio se presenta como la opción ideal para disfrutar de la propuesta de Sifón antes o después de una función teatral, sumando encanto y versatilidad a la oferta cultural y gastronómica de la zona.

Como las juntadas en el barrio

Sifón Sodería no sólo es un lugar para comer y beber, sino también un espacio que convoca al encuentro y a la celebración de la cultura barrial. Los domingos, la sede central se transforma y prende la parrilla, mientras que en ocasiones especiales se organizan veladas con música en vivo y platos fuera de carta.

Durante el mes de octubre, en Chacarita, habrá parrilladas los domingos 12 (que forma parte del fin de semana largo) y 19, y una velada especial con música el jueves 16.