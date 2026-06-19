En una casona reciclada de Caballito, Casa Planes propone una experiencia gastronómica que acompaña distintos momentos del día bajo una misma premisa: cocina de perfil artesanal, materias primas seleccionadas y un ambiente cálido que combina la esencia del café de barrio con la estética relajada de un bistró contemporáneo.
Un nuevo refugio porteño donde el café, la cocina casera y el vermut marcan el ritmo del día
Casa Planes abrió sus puertas en Caballito con una propuesta gastronómica integral que combina desayunos, almuerzos, cenas, cafetería y coctelería en un espacio de inspiración bistró, pensado para disfrutar desde la mañana hasta la noche.
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El proyecto está encabezado por los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, creadores también de Casa Bellucci y Mondongo y Coliflor. Con esta apertura, los cocineros buscan reunir lo mejor de ambos conceptos en un formato versátil donde conviven desayunos, almuerzos, cenas, café y vermut, siempre con foco en la calidad y la cercanía.
La propuesta comienza desde temprano con una carta de desayunos y meriendas que incluye tostadas con mermelada y queso blanco, tostados de jamón y queso en pan de molde, avocado toast, yogur con granola, frutas y miel, además de huevos preparados a elección. También se destacan las medialunas de manteca, simples o rellenas de jamón y queso, junto con una línea de pastelería artesanal que suma palmerita XL, alfajor de almendras, Tita de limón y chocolate, scon de queso, budines y cookies. Todo se acompaña con una oferta de cafetería que va desde espresso, café en jarrito y americano hasta flat white, latte, capuccino italiano y chocolate caliente.
Para el almuerzo y la cena, la carta despliega una selección de entradas donde sobresalen el mbejú de gorgonzola y el mbejú capresse, la tortilla de papa, el petit brie al horno con vegetales, miel y pesto, la fainá de ricotta con mortadela y rúcula, el hummus clásico con pickles y pan naan, la berenjena parmesana y la empanada de carne cortada a cuchillo.
Entre los principales aparecen la milanesa de carne, simple o napolitana, la suprema de pollo con fideos cremosos, el osobuco de cerdo con aligot y la carne al horno acompañada por papas, boniato y vegetales. También destacan la ensalada Guille, preparada con espinaca, peras, queso azul, jamón crudo, almendras y aderezo balsámico, y la ensalada CP, que combina rúcula, choclo asado, tomates cherries, pickles de cebolla, escamas de parmesano, polvo de aceitunas y dressing de cilantro.
Las pastas ocupan un lugar importante dentro del menú con sorrentinos de jamón y queso acompañados por pomodoro y albahaca; ravioles de calabaza con crema de tomillo, emulsión balsámica y amaretti; ñoquis cuatro quesos gratinados, fetuccini Scarparo y pasta corta con estofado de carne y sour cream. De martes a viernes, además, ofrecen un menú ejecutivo que incluye plato del día, bebida y postre, junto con opciones rotativas como mini bife con ensalada y sopas elaboradas diariamente con vegetales de estación.
La experiencia se completa con postres como la torta de chocolate con naranja confitada y crema fresca, la manzana asada con crema diplomata de canela y crumble y la clásica crème brûlée, además de una barra donde el vermut y la coctelería funcionan como el broche ideal para una propuesta pensada para disfrutar a cualquier hora.
Dirección: Planes 1400, Caballito.
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