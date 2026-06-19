Un nuevo refugio porteño donde el café, la cocina casera y el vermut marcan el ritmo del día + Agregar ámbito en









Casa Planes abrió sus puertas en Caballito con una propuesta gastronómica integral que combina desayunos, almuerzos, cenas, cafetería y coctelería en un espacio de inspiración bistró, pensado para disfrutar desde la mañana hasta la noche.

Casa Planes abrió sus puertas en Caballito con una propuesta gastronómica integral que combina desayunos, almuerzos, cenas, cafetería y coctelería.

En una casona reciclada de Caballito, Casa Planes propone una experiencia gastronómica que acompaña distintos momentos del día bajo una misma premisa: cocina de perfil artesanal, materias primas seleccionadas y un ambiente cálido que combina la esencia del café de barrio con la estética relajada de un bistró contemporáneo.

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El proyecto está encabezado por los chefs Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, creadores también de Casa Bellucci y Mondongo y Coliflor. Con esta apertura, los cocineros buscan reunir lo mejor de ambos conceptos en un formato versátil donde conviven desayunos, almuerzos, cenas, café y vermut, siempre con foco en la calidad y la cercanía.

La propuesta comienza desde temprano con una carta de desayunos y meriendas que incluye tostadas con mermelada y queso blanco, tostados de jamón y queso en pan de molde, avocado toast, yogur con granola, frutas y miel, además de huevos preparados a elección. También se destacan las medialunas de manteca, simples o rellenas de jamón y queso, junto con una línea de pastelería artesanal que suma palmerita XL, alfajor de almendras, Tita de limón y chocolate, scon de queso, budines y cookies. Todo se acompaña con una oferta de cafetería que va desde espresso, café en jarrito y americano hasta flat white, latte, capuccino italiano y chocolate caliente.

Casa Planes 12 Entre los principales aparecen la milanesa de carne, simple o napolitana, la suprema de pollo con fideos cremosos, el osobuco de cerdo con aligot y la carne al horno acompañada por papas, boniato y vegetales. Para el almuerzo y la cena, la carta despliega una selección de entradas donde sobresalen el mbejú de gorgonzola y el mbejú capresse, la tortilla de papa, el petit brie al horno con vegetales, miel y pesto, la fainá de ricotta con mortadela y rúcula, el hummus clásico con pickles y pan naan, la berenjena parmesana y la empanada de carne cortada a cuchillo.

Entre los principales aparecen la milanesa de carne, simple o napolitana, la suprema de pollo con fideos cremosos, el osobuco de cerdo con aligot y la carne al horno acompañada por papas, boniato y vegetales. También destacan la ensalada Guille, preparada con espinaca, peras, queso azul, jamón crudo, almendras y aderezo balsámico, y la ensalada CP, que combina rúcula, choclo asado, tomates cherries, pickles de cebolla, escamas de parmesano, polvo de aceitunas y dressing de cilantro.

Casa Planes 35 Casa Planes propone una experiencia gastronómica que acompaña distintos momentos del día bajo una misma premisa: cocina de perfil artesanal, materias primas seleccionadas y un ambiente cálido. Las pastas ocupan un lugar importante dentro del menú con sorrentinos de jamón y queso acompañados por pomodoro y albahaca; ravioles de calabaza con crema de tomillo, emulsión balsámica y amaretti; ñoquis cuatro quesos gratinados, fetuccini Scarparo y pasta corta con estofado de carne y sour cream. De martes a viernes, además, ofrecen un menú ejecutivo que incluye plato del día, bebida y postre, junto con opciones rotativas como mini bife con ensalada y sopas elaboradas diariamente con vegetales de estación. La experiencia se completa con postres como la torta de chocolate con naranja confitada y crema fresca, la manzana asada con crema diplomata de canela y crumble y la clásica crème brûlée, además de una barra donde el vermut y la coctelería funcionan como el broche ideal para una propuesta pensada para disfrutar a cualquier hora. Dirección: Planes 1400, Caballito.

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