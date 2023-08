Un restaurante argentino fue elegido entre los mejores del mundo

El prestigioso ranking gastronómico mundial The World’s 50 Best Restaurants awards llevó a cabo su edición número 21 en una ceremonia realizada en en el auditorio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España. En esta oportunidad, un restaurant latinoamericano se consagró con el primer puesto y, por su parte, Argentina tuvo su su representante en la lista .

"Central", de la ciudad de Lima, Perú, se llevó el primer puesto , al ser nombrado El Mejor Restaurante del 2023 (The World’s Best Restaurant) y también como el mejor de Sudamérica .

Parrilla Don Julio.jpg Gentileza: The New York Times

Ranking de The World's 50 Best Restaurants

Para elegir los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, se realiza una votación de forma anónima de más de mil expertos, entre los que se encuentran: periodistas, críticos gastronómicos y cocineros.

Durante la ceremonia del 2022, el primer puesto se lo había llevado "Geranium", de Copenhague, Dinamarca, que ahora pasó a integrar la lista de Best of the Best, por lo que no puede competir en el ranking; mientras que el segundo lugar fue para el restaurante Central (que este año se coronó con el primer puesto).

central restaurante.jpg El restaurante "Central", de la ciudad de Lima, Perú, se llevó el primer puesto.

La lista completa de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo