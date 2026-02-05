Nuevo récord mundial: un brasileño completa 188 km en 24h sobre una cinta de correr + Seguir en









Se trata de Pepe Fiamoncini, quien lo realizó en un gimnasio a cielo abierto frente a la playa de Ipanema, en Rio de Janeiro.

Respecto al futuro, Fiamoncini tiene en la mira, entre otros desafíos, el Badwater, considerado el ultramaratón más exigente del mundo.

Un multiatleta brasileño llamado Pepe Fiamoncini alcanzó un récord mundial este jueves por la mañana: recorrer 188 kilómetros en 24 horas sobre una cinta de correr en un gimnasio a cielo abierto frente a la playa de Ipanema, en Río de Janeiro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hombre de 35 años había iniciado esta carrera, equivalente a más de cuatro maratones, la mañana anterior. "Me defino con una palabra: curioso. Tengo curiosidad por mis capacidades", le expresó Fiamoncini la AFP. Ahora inscribirá su nombre, de nuevo, en el Libro Guinness de los Récords, una vez la organización valide la marca tras haber hecho seguimiento a la prueba en video en vivo y analizar información de testigos.

El interés por cumplir este objetivo nació duramente los primeros meses en la pandemia por del Covid-19, cuando Fiamoncini se había preguntado, "¿Hasta dónde puedo llegar?". Entonces, en ese momento, comenzó a entrenar para poder cumplirlo. "Por increíble que parezca empecé en el deporte, 100%, durante la pandemia. Encerrado en un apartamento, comencé a entrenar y me inscribí para un Iron Man", comenzó relatando este multiatleta,

Los logros del atleta brasileño que llegó a un nuevo récord mundial En mayo de 2023, cruzó a trote los 170 kilómetros del salar en 33 horas, cuatro minutos y 10 segundos, con duras condiciones: 3.600 metros sobre el nivel del mar y temperaturas desérticas que oscilaban entre 30 ºC de día y -10 ºC de noche. Ese fue su primer récord, la marca anterior era de 55 horas.

En octubre del año pasado, sobre la cinta de correr, fijó su segundo récord: 110 kilómetros en 12 horas, preámbulo de las 24 horas, su tercero, durante el cual hizo breves pausas para ir al baño o cambiarse los zapatos.

Respecto al futuro, Fiamoncini tiene en la mira, entre otros desafíos, el Badwater, considerado el ultramaratón más exigente del mundo, con 217 kilómetros de recorrido en el Valle de la Muerte, en California, en temperaturas extremas que alcanzan los 50 ºC.