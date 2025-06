¿Una habitación bajo el mar? Este hotel internacional revoluciona el turismo de lujo

Es por este mismo motivo que, no hay grandes cadenas hoteleras ni rutas asfaltadas que interrumpan su ritmo. Solo caminos de tierra, bailes locales y el ruido de las olas del mar. Y es precisamente en este rincón aislado del mundo donde se encuentra uno de los hospedajes más extraordinarios del planeta: "The Manta Resort". Este complejo no solo ofrece lujo y desconexión, también permite dormir bajo el agua. Literalmente. Suspendida en medio del océano, su famosa habitación flotante redefine por completo la idea de escaparse de todo.