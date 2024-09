Una noche especial para sentir la vibra de Ron Wood a 50 años de su primer disco







Una selección de artistas de diferentes mundos musicales y generaciones se presentará este jueves en el C.C Richards para homenajear al guitarrista de The Rolling Stones.

El pasado 19 de septiembre pasado se cumplieron 50 años de la edición de “I’ve got my own álbum to do”, el primer disco solista de Ronnie Wood y uno de los trabajos más valorados por los fanáticos del rock and roll.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El material, que se grabó en la mansión que el músico tenía en Richmond Hill, conocida como The Wick, se llevó adelante justo en la previa de lo que fue su ingreso a The Rolling Stones como reemplazante de Mick Taylor en guitarra y también de la separación de The Faces, la banda que formó con Rod Stewart y parte de los Small Faces y con la que editó cuatro discos de estudio.

El material no sumó ningún hit en sus doce canciones, pero logró algo mucho valor atemporal: tener a Mick Jagger, Keith Richards y George Harrison como compositores e intérpretes invitados. Dos integrantes de The Rolling Stones y uno The Beatles en el mismo disco, en 1974.

Aquel trabajo de culto sigue siendo hoy, 50 años después, no solo parte fundacional de lo que fue un giro interno en el rock and roll como propuesta, desde un enfoque con más soul, sino que, además, como todo lo que está relacionado al universo de la banda de la lengua, también caló hondo en la Argentina.

Es por esto que Paco Gallardo y Pil Del Villar tomaron la decisión de generar un show local, a modo de celebración, en el que no solo repasarán el disco en su totalidad sino que lo harán a través de una serie de invitados que son referentes históricos del género y otras nuevas promesas además de otros músicos de diversas escenas que también se siente atravesados por la figura de Ronnie Wood. “Es el primer disco british que realmente tiene algo que podés decir que es digno de Memphis. Fue pionero en eso. Trajo un soul de los 70 a los Stones”, le dice a este medio Paco, creador de Exile Records y dueño del C.C Richards, el espacio boutique donde este jueves desde las 21 se realizará un show en modo celebratorio. Y en línea con la importancia del material, asegura que “lo que también se da en ese disco es la alquimia entre Ronnie y Richards. Algo que quedó marcado de ahí en adelante, como si se necesitaran hasta el resto de sus días. Como dos artistas complementarios”. Y agrega que Wood “es el aguante del rock and roll. Se mantuvo haciendo sus tributos a los grandes cuando, incluso, los Stones estaban separados. Tiene un amor sincero por la cultura cósmica del rock and roll americano siendo un británico. Mantiene una vibra positiva muy alta”. Para la noche de este jueves se presentarán artistas como Pablo Memi, bajista de Ratones Paranoicos; Goyo e Iñaki, de Bándalos Chinos; Ike Parodi, El Chacal y Nico Yudchak,Choki, Rulo García & Fernando Goin, Agucci, Lucio Memi, Lola Cobach y Ale Cares, además de sus dos realizadores. “No hay ninguno de los artistas que venga a la fuerza. Los invité a muchas cosas en mi vida y me costó mucho tenerlos, pero cuando les dije que era por algo de Ronnie se engancharon todos porque hay algo de los Stones que dignifica, que uno y que es espiritual. Por eso este jueves va a haber una vibra muy alta”, resalta Paco. Para la realización del evento, la cerveza Federal se puso al frente como principal sponsor mientras que desde Honky Tonk aportarán remeras y unos regalos especiales para los músicos.