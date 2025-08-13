SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de agosto 2025 - 20:12

Una pareja le confió a ChatGPT la organización de sus vacaciones y pasó lo peor

Influencers españoles se perdieron un vuelo por no llevar la documentación necesaria gracias a información errónea que les aportó la IA.

Al presentarse en el aeropuerto, las autoridades estadounidenses le informaron a Mery Caldass y su novio que, efectivamente, necesitaban la Visa ingresar a Puerto Rico: la reacción.&nbsp;

Una pareja de españoles influencers, conocidos en redes sociales por sus videos sobre estilo de vida, planeaban unas vacaciones en Puerto Rico, pero el plan no salió como esperaban. La Causa: confiaron en ChatGPT, el cual aclaraba que no iban a necesitar visa para viajar.

Al presentarse en el aeropuerto, las autoridades estadounidenses le informaron a Mery Caldass y a su novio que, efectivamente, necesitaban la Visa para ingresar a Puerto Rico. “No me fío más de ese pedazo de hijo de puta”, declaró Caldass en su cuenta de TikTok.

Informate más
Embed - Nos quedamos en Tierra

Con lágrimas en la cara en el video, la influencer aseguró que esto les sucedió por “no haberse informado más”. Además, confesó que muchas veces insulta a la inteligencia artificial para que le dé la información correcta y por eso, consideró que esta situación fue un acto de "venganza".

Este episodio no solo llamó la atención de los seguidores, sino que también hizo resurgir el debate sobre la fiabilidad de la información que brinda la IA y el rol de la inteligencia artificial en decisiones críticas.

