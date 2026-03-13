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13 de marzo 2026 - 14:17

Ushuaia: lanzan preventa de packs de esquí para la temporada 2026

La propuesta está orientada a quienes buscan organizar su viaje de invierno a la capital de Tierra del Fuego con beneficios especiales y servicios integrados para disfrutar de la nieve en el Cerro Castor, uno de los centros de nieve más importantes de Sudamérica.

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Los hoteles Las Hayas Ushuaia Resort y Los Acebos Ushuaia Hotel anunciaron el lanzamiento de la preventa de packs de esquí para la temporada 2026, con tarifas promocionales disponibles hasta el 27 de marzo y la posibilidad de reservar anticipadamente en 3 cuotas con tarjeta de crédito.

La propuesta está orientada a quienes buscan organizar su viaje de invierno a Ushuaia con beneficios especiales y servicios integrados para disfrutar de la nieve en el reconocido Cerro Castor, uno de los centros de esquí más importantes de Sudamérica.

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Los programas disponibles incluyen tres opciones de estadía:

  • Mini Ski Week (4 noches con 3 días de esquí),
  • Ski Week (5 noches con 4 días de esquí)
  • Full Ski Week (7 noches con 6 días de esquí).

Los packs combinan alojamiento en hoteles 4 y 5 estrellas, traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto, pases de esquí para Cerro Castor, traslados programados al centro de esquí, recreación infantil y shuttle hacia el centro de Ushuaia.

En el caso de Las Hayas Resort, la experiencia se complementa con acceso al spa del hotel, piscina climatizada, jacuzzi interior y exterior, sauna, baños de vapor, gimnasio y el exclusivo Las Hayas Ski Lounge ubicado en la base del cerro. Las experiencias gastronómicas de los hoteles pueden sumarse ya sea con cenas de tres pasos con bebidas o el Andez Winter Buffet Gourmet, con modalidad all inclusive, con packs de comidas armados para sumar a la propuesta de esquí.

Entre los beneficios de la preventa se destacan tarifas promocionales, mayor disponibilidad de fechas y condiciones especiales para familias, con 40% de descuento para menores de 5 a 11 años y estadía sin cargo para menores de 4 años. Además, los huéspedes podrán sumar servicios opcionales como alquiler de equipos de esquí , permitiendo personalizar la experiencia en la nieve.

Las tarifas promocionales estarán vigentes hasta el 27 de marzo, fecha límite para acceder a las condiciones especiales de preventa que incluye pago en 3 cuotas con tarjeta.

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