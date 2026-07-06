El Día Mundial del Cacao: los mejores postres para festejarlo este 7 de julio

Para celebrar el Día Mundial del Cacao este 7 de julio , se presenta una guía exclusiva con los mejores lugares y cafeterías de Buenos Aires que rinden homenaje al chocolate en todas sus formas, ideales para planificar una salida dulce y festejar esta fecha especial con opciones que conquistan a cualquier paladar.

Villegas Resto propone celebrar el Día Mundial del Cacao con dos postres donde el chocolate es el gran protagonista. La principal novedad es la Tentación de Chocolate Dubá i, una creación elaborada con mousse de chocolate al 60% de cacao, de textura aireada e intenso sabor, que se combina con una pasta cremosa de pistachos tostados y fideos kadaif dorados en manteca para aportar un delicado contraste crocante.

El postre se completa con capas alternadas, merenguitos triturados y una laja de chocolate. Para quienes prefieren sabores más intensos, la carta también ofrece un volcán de chocolate preparado con chocolate al 70% , servido con helado de crema americana y naranjas en almíbar. Ambas propuestas pueden acompañarse con un espresso o con alguna de las etiquetas de vinos dulces disponibles en la cava del restaurante, especializada en bodegas argentinas.

En Zarautz , el postre se articula como una construcción precisa de capas, donde el cacao se despliega en distintas texturas y porcentajes dentro de un mismo recorrido. “Geometría de Chocolate” propone una secuencia que comienza con una base crocante de laja de chocolate amargo al 70% con frutos secos tostados, tierra de cacao y crumble con aceite de oliva y almendras, continúa con un centro de mousse y ganache al 60%, que aporta cremosidad y continuidad, y finaliza con un brownie de chocolate con leche con 36%, acompañado por frutos rojos, que introduce frescura y equilibrio.

El resultado se acompaña bien con café espresso o infusiones suaves, que permiten recorrer la intensidad del cacao sin interferencias, en una propuesta de cocina de mar en la que la transparencia y el desarrollo técnico organizan la experiencia en la planta baja de una casa centenaria en Palermo.

ANCORA

En Puerto Retiro, Áncora —el restaurante que integra la propuesta de los apartamentos con servicio Almarena Meliá y Grupo Aldos— incorpora al chocolate como eje de dos postres de su carta. La mousse granizada de chocolate se elabora con cacao al 70 % y combina una base aireada con ganache y escamas de chocolate en rama realizadas en el propio restaurante, que suman distintas texturas en cada bocado.

Dirección: Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

Otra alternativa es el semifreddo almendrado de vainilla, cubierto con praliné casero de almendras y acompañado por una ganache tibia de chocolate amargo al 70 % y cacao alcalino, que se sirve sobre el plato al momento de llegar a la mesa.

Dirección: Comodoro Pedro Zanni 351, Puerto Retiro.

ALO’S

En Alo's, el restaurante del chef Alejandro Féraud en San Isidro, uno de los postres que mejor representa la identidad de su cocina es una creación donde el cacao es el protagonista. Se trata de una receta desarrollada en 2018 por la entonces jefa de pastelería, Yamila Di Renzo, que continúa formando parte de la propuesta del restaurante y hoy integra la carta "Plus Grand Succès", una selección que recupera algunas de las preparaciones más representativas de la casa.

Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.

La elaboración combina un cremoso de chocolate con una yema curada en whisky, que aporta untuosidad y profundidad de sabor, azúcar de jengibre, chocolate en rama para sumar textura y melaza de cacao, que aporta un final intenso y persistente. La receta es elaborada actualmente por la pastelera Agustina Orona, quien la reinterpreta como homenaje al legado de Di Renzo y a la identidad de la pastelería de Alo's.

CAFÉ MULÉ

En Café Mulé, el cacao es protagonista de algunas de las opciones más tentadoras de su carta dulce, elaboradas con chocolate Águila al 60% de cacao. Entre ellas se destaca el volcán de chocolate, de exterior delicadamente horneado e interior fundente, corazón fundente y acompañado con helado de crema americana, además de la marquise sin TACC, un clásico de textura húmeda e intensa, rellena con dulce de leche repostero y terminada con crema chantilly y una lluvia de cacao amargo.

Dirección: Av. Costanera N° 4, Chascomús.

El recorrido continúa en el Té Premium para dos, que incluye un delicado lingote de mousse de chocolate junto a otras especialidades dulces y saladas. Una invitación ideal para disfrutar del cacao en distintas texturas y preparaciones, con la laguna de Chascomús como escenario de fondo.

ALICIA Y EL GATO

Para los fanáticos del chocolate, el restaurante temático de Caballito Alicia y el Gato reúne varias tentaciones dentro de su pastelería artesanal, elaborada íntegramente con chocolate al 55%. La gran favorita de la casa es la torta de los Tiempos Mágicos, un bizcocho de cacao, dulce de leche, ganache de chocolate, crema de chocolate y un delicado toque de mermelada de frutos rojos. La selección continúa con el clásico brownie tibio servido con helado de chocolate y la cookie Doble Chocolate, cargada de chips de chocolate.

Dirección: Espinosa 79, Caballito.

Todas estas opciones forman parte de una carta all day que también incluye desayunos, brunchs, almuerzos, meriendas, menú infantil y cenas tempranas, para disfrutar en un espacio donde pisos ajedrezados, paredes cubiertas de rosas, un bosque encantado y personajes caracterizados trasladan a grandes y chicos al universo de Alicia.