Literal: Los Zombies regresan a la vida

The Zombies eran uno de los más refinados e inspirados miembros de la llamada “british invasion” que siguió a los Beatles, y estaban entre los músicos mejor formados de ese movimiento, sólo que firmaron sus contratos demasiado jóvenes y no pudieron sobrellevar las presiones del negocio, por lo que luego de grandes hits como “She’s Not There” y “Time of a Season” grabaron una obra maestra como “Odessey and Oracle” y se separaron siendo números 1 tanto en Europa como En Estados Unidos, lo que llegó a provocar que aparecieran falsos The Zombies haciendo giras y aprovechándose de su éxito. Pasaron décadas para que el cantante Colin Blunstone y el virtuoso tecladista Rod Argent se volvieran a unir, y primero lo hicieron usando sus nombres y demostrando que su talento estaba intacto. Ahora están de vuelta como The Zombies con este improbable pero bienvenido regreso en el que tanto tiempo después están a la altura de su sonido original. Compuesto mayormente por Argent, “Different Game” muestra una atractiva evolución de canciones pop con elementos clásicos (como el del tema que da su título al disco, con reminiscencias de Procol Harum), solos de piano y órgano jazzeros y estilo britpop contemporáneos mezclados con R&B. Es un disco con mucho ritmo, arreglos creativos y sonidos tan perdurables como esta banda que resurgió cuando menos se lo esperaba.