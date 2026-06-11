Balotaje en Perú: Keiko Fujimori da vuelta la elección a Roberto Sánchez por un margen mínimo

Los comicios en Perú tuvieron lugar el pasado domingo, pero aún no hay un resultado final. Al menos 1635 actas fueron enviadas al Jurado Electoral Especial para su revisión.

El resultado de los comicios en Perú mantiene en vilo al país. Según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - al corte de las 8:20 de este jueves - la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) dio vuelta la elección y se posiciona por encima de su contrincante , Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) , por poco menos de 600 votos.

En detalle, la candidata de Fuerza Popular logro captar el 50,002% de los votos, frente al 49,998% de Sánchez. Aún restan escrutar el 1,785% de las actas.

Más allá de que el recuento de votos aún no finalizó, cabe destacar que hay al menos 1.635 actas que fueron enviadas al Jurado Electoral Especial para su revisión final. La decisión que tome el organismo puede ser apelada ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de los tres días calendario posteriores a su publicación, por lo que la elección podría seguir sin definición aún finalizado el primer recuento de votos.

Al corte de las 10:30, Fujimori contabiliza un total de 9.032.651 votos, frente a los 9.032.000 de Sánchez, lo que marca una diferencia de tan solo 561 votos.

La ajustada disputa electoral en Perú sumó un nuevo capítulo con el avance del escrutinio. Durante la mañana del miércoles, Sánchez mantenía una ventaja mínima sobre Fujimori, superior a los 4.800 votos. Sin embargo, a medida que se incorporaron los sufragios provenientes de los distritos más alejados de la provincia de La Convención, en Cusco , el exministro de Comercio Exterior y Turismo logró recortar parte de la diferencia .

Uno de los elementos claves también fueron los votos provenientes de otros países. A las 23 del lunes 8 de junio comenzaron a difundirse los primeros resultados correspondientes a las mesas instaladas en el exterior, segmento que podría volver a alterar la distancia entre ambos candidatos en las próximas horas, especialmente porque en elecciones anteriores el voto de los peruanos residentes fuera del país resultó determinante en escenarios de márgenes estrechos.

En el entorno del fujimorismo predomina el optimismo respecto de las actas pendientes. Consideran que esos votos podrían darles el impulso final debido a que una parte importante corresponde a regiones donde Fujimori obtuvo buenos resultados, como Lima, Callao, Piura, La Libertad, Loreto, Ucayali y la jurisdicción de peruanos en el extranjero. Las restantes actas observadas se concentran en Cusco, Áncash y Junín, territorios en los que Sánchez terminó primero.

image Keiko Fujimori y una ventaja clave en los votos provenientes del exterior. ONPE

La reducción de la ventaja de Juntos por el Perú también impactó en el discurso de Sánchez. Mientras que a comienzos de la semana se mostraba dispuesto a aceptar los resultados, este miércoles evitó dar una respuesta contundente cuando fue consultado nuevamente por la prensa. El legislador denunció que existe “una voluntad de muchos actores” por “querer torcer un resultado democrático”.

Además, defendió las movilizaciones convocadas por sus simpatizantes. El martes se realizó una protesta frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito limeño de Jesús María. “Bueno, es un derecho constitucional en la defensa de una victoria popular y del voto […] En conducta pacífica, dentro del debido proceso, la democracia hay que defenderse”, complementó.

Por su parte, Fujimori recordó, al salir de su domicilio en San Borja, que Sánchez Palomino había manifestado previamente que respetaría el resultado de las urnas. “Y a esa declaración me remito”, agregó.

La candidata de Fuerza Popular también pidió prudencia durante el proceso de escrutinio y apeló a la consigna de que “dato mata relato”. Según sostuvo, más allá de las declaraciones de sus adversarios políticos, “acá lo importante es lo que señalan las actas”. “Que la voluntad popular se respete y son las instituciones del país las que darán el veredicto”, acotó.

La posición actual de Fujimori contrasta con la adoptada tras las elecciones de 2021, cuando denunció un supuesto “fraude en mesa” e impulsó la anulación de distintas actas de sufragio. Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la comisión investigadora creada por el Congreso lograron acreditar esas acusaciones.

Elecciones en Perú: las actas observadas, en el centro de la definición

Al cierre de esta nota, la ONPE aún tenía pendiente el procesamiento de actas provenientes de Loreto, Ucayali y del distrito electoral de peruanos en el extranjero. A eso se sumaba el 1,762% de actas observadas que todavía aguardaban resolución por parte de los organismos electorales.

El procedimiento previsto para estos casos contempla varias etapas:

Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), junto con un informe y la copia correspondiente.

remiten las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), junto con un informe y la copia correspondiente. Los JEE analizan la documentación y emiten una resolución tras comparar el acta observada con la copia que obra en su poder.

Las resoluciones pueden ser apeladas ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de los tres días calendario posteriores a su publicación.

El JNE revisa cada expediente en audiencia pública virtual y debe resolver en última instancia dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción.

Una vez concluido el proceso, el acta vuelve a la ODPE para ser incorporada al cómputo oficial.

Las autoridades electorales tampoco descartan que, en aquellos casos donde persistan discrepancias después de la revisión documental, pueda ordenarse incluso un recuento de votos para despejar cualquier controversia.