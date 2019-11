Macri y Awada tienen en vista dos inmuebles fuera de la Ciudad para mudarse

En breve habrá direcciones para esto, pero se confirma que el Presidente no quiere volver a vivir en la Capital Federal y que quiere tener cuanto antes un búnker armado para mantenerse en actividad. Hasta que asumió el mando en 2015 Macri residía en el departamento de Libertador y Cavia, que luego alquiló al jefe de los espías, Gustavo Arribas. El titular de la AFI también planea su nuevo futuro: volver a la intermediación de futbolistas con su empresa Soccer Player Agencia Esportiv.

Macri Awada Antonia Valentina.jpg Macri y Awada se mudarían con la pequeña Antonia y Valentina, la hija de Juliana de un matrimonio anterior. Foto: Agencia Noticias Argentina

Los Abrojos, entonces, continuarán como residencia de fin de semana para los Macri-Awada, pero por ahora nada permanente. Es seguro que luego del recambio presidencial del 10 de diciembre habrá algún viaje de por medio, pero nada demasiado extenso, se afirma.

Macri Awada Antonia Taj Mahal.jpg Fuentes cercanas al matrimonio presidencial no descartan que hagan un viaje familiar, luego que Macri deje la Presidencia. Foto: Agencia Noticias Argentina

Qué dijo Macri que hará con su futuro luego de ser Presidente

Con motivo del lanzamiento del canal La Nación+, en noviembre de 2016 el presidente brindó una entrevista en el living de la casa de huéspedes de la quinta de Olivos. “¿Se imagina sin poder?”, le preguntaron Dolores Cahen D’Anvers y Juan Miceli. “Todo el tiempo pienso en el día después”, respondió.

“Quiero volver a hacer una vida normal. Ya tengo la fantasía de, cuando termine, irme a vivir un par de años afuera, enseñar en alguna universidad y que se olviden de mí un tiempo, para después volver, porque amo este país. Para hacer un corte y disfrutar de los años que me queden haciendo otras cosas. A mí me gusta el deporte, viajar, estar con mis amigos, las cartas, leer, el cine, quiero aprender otras cosas. Quiero ayudar a mis hijos, no como jefe, sino como un asistente de ellos. Me divierte mucho pensar que voy a hacer otras cosas. Creo que eso es bueno porque en la vida hay que renovarse”.

QUINCHOS-Macri-@JulianaAwada.jpg Escala. Descanso familiar ayer de Mauricio Macri en una escala de la gira de campaña junto a Juliana Awada y su hija Antonia.

El 22 marzo de 2018 Macri lo volvió a decir ante las cámaras de Canal 13, en el programa El Diario de Mariana. “Me imagino estudiando de vuelta, aprendiendo otras cosas, viviendo un tiempo afuera para que todo el mundo se olvide de mí. Me retiro de la política y no voy a molestar, como esos que opinan y siempre tiene las soluciones después que estuvieron, y las tiraron todas afuera”.

Una semana después, el diario La Nación reveló que su hija Agustina había comprado un departamento en Madrid con la “ilusión” de que su padre se instale allí con Juliana, Valentina y la pequeña Antonia, una vez que deje el poder. "El círculo social de Macri está formado por señores de su casa, con poca resistencia al estrés de la lucha por el poder. Dos de esos amigos le sugirieron, en los últimos días, que abandone la carrera y postule un heredero. ‘Por primera vez no los mandó al diablo’, informa un miembro de esa logia", escribió Carlos Pagni en aquel entonces.

El rumor madrileño se reactivó días antes de la derrota electoral, por un supuesto viaje de Jualiana a la capital española. Trascendió que la primera dama tenía previsto ir a ver un recital de Soledad Pastorutti, cuando la cantante brindó dos shows en el Teatro Ópera de Buenos Aires. ¿Para qué entonces recorrer los 10.039 km?

Awada Juliana Puerta.jpg Juliana Awada tiene vistas dos propiedades para mudarse con el presidente después del 10 de diciembre. Una es en la zona Norte del Conurbano.

Otras fuentes más divagantes aseguran que la familia Macri tiene una mansión lista para ser habitada en las afueras de Roma. La propiedad -“villa”- estaría a nombre de una de las empresas del grupo Socma y ubicada en una zona de difícil acceso para los transeúntes.

En febrero del 2019 Macri habló con Alejandro Rozitchner para un canal de Facebook dedicado a mayores de 60 años. “Cuando termine la tarea de servicio público quiero aprender a cocinar bien, paisajismo. Quiero aprender más de todo el tema tecnológico y el mundo digital, tengo varios libros atrasados. Me gusta mucho el cine, las series, quiero tener más tiempo, quiero aprender a jugar mejor a las cartas, que me gusta mucho”. En esa misma charla, Macri dijo que se proyecta vivir hasta los 85, con buena independencia motriz y mental.