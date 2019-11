Malcorra dura contra Macri por crisis boliviana

Según la visión de Malcorra lo acontecido en Bolivia el domingo “no es debatible” en cuanto a que lo considera un golpe de Estado, a contramano del gobierno de Macri que explicó que técnicamente no es lo sucedido y que no están los componentes que así lo determinen. Para la ex canciller es “peligrosa” la lectura ideológica del gobierno argentino” sobre la situación en Bolivia.