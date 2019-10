Malestar judicial por trolls, presiones y "espionaje" migratorio

El clima comenzó a espesarse para un importante sector del Poder Judicial que comienza, inquieto, a trazar líneas entre puntos aparentemente dispersos, pero que les permiten configurar un panorama enrarecido respecto a su relación con el Gobierno. Al abuso de trolls en las redes sociales con divulgación de datos personales, SMS con mensajes intimidatorios desde características insólitas a sus teléfonos, cuestionamientos públicos de algunas figuras del oficialismo a sus decisiones, se sumó un expediente judicial que investiga el presunto “espionaje” sobre distintos magistrados a los cuales se les habría pedido listados de viajes y salidas del país de manera clandestina, pero a través de organismos oficiales. El caso fue activado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que empezó a recolectar pruebas, mientras que desde el Ministerio de Justicia Germán Garavano tomó el teléfono para comunicarse personalmente con la veintena de magistrados aludidos con el objetivo de persuadirlos que el Gobierno no estuvo detrás de la maniobra. No es tan sencillo: los jueces saben que el manual para “carpetear” a un magistrado tiene entre los primeros apartados la verificación de frecuencia y destinos de viajes que puedan no concordar con sus ingresos. De todas formas, en las últimas seis elecciones (incluyendo las de medio término) hubo semanas antes sonoras denuncias de espionaje que se diluyeron tras los comicios.