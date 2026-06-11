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11 de junio 2026 - 14:59

Manuel Adorni presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción

Tras meses de idas y vueltas, el jefe de Gabinete finalmente dio a conocer el crecimiento de su patrimonio. En declaraciones televisivas, lo adjudicó a operaciones con Bitcóin.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada correspondiente a 2025.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada correspondiente a 2025.

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Declaracion Jurada Manuel Adorni

Noticia en desarrollo.-

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