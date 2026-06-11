11 de junio 2026 - 14:59
Manuel Adorni presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción
Tras meses de idas y vueltas, el jefe de Gabinete finalmente dio a conocer el crecimiento de su patrimonio. En declaraciones televisivas, lo adjudicó a operaciones con Bitcóin.
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Patricia Bullrich volvió a presionar a Manuel Adorni y advirtió que el caso de su patrimonio "es más que un error"
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La causa contra Manuel Adorni podría sumar una nueva acusación por presunta omisión maliciosa
Noticia en desarrollo.-