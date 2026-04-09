Israel mantendrá conversaciones de paz con el Líbano y pone el foco en el desarme de Hezbollah

Netanyahu confirmó que los diálogos comenzarán “lo antes posible” y estarán centrados en seguridad y relaciones bilaterales.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , anunció que su gobierno iniciará conversaciones directas con Líbano lo antes posible, con el objetivo de avanzar en el desarme de Hezbollah y establecer relaciones pacíficas , en medio de una tregua frágil y tensiones regionales.

“Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer di instrucciones al gabinete para que comenzara las negociaciones directas con el Líbano lo antes posible” , expresó el mandatario en un comunicado oficial.

Según explicó Netanyahu , los diálogos estarán centrados en dos puntos principales: el desarme del grupo Hezbollah y la construcción de un vínculo pacífico entre ambos países. En esa línea, también destacó que Israel “agradece el llamamiento realizado hoy por el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut”.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión, luego de recientes operaciones militares israelíes en territorio libanés, que incluyeron ataques a múltiples objetivos vinculados al grupo respaldado por Irán.

La decisión de avanzar en negociaciones coincide con un escenario de diferencias sobre el alcance de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán. Mientras desde Teherán sostienen que el Líbano está incluido en el acuerdo , Washington niega que forme parte del mismo.

En ese marco, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó: “Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, y advirtió que las violaciones al cese de hostilidades tendrán consecuencias.

Mohammad Baqer Qalibaf Irán sostiene que Líbano forma parte del acuerdo con Estados Unidos.

Escenario regional en tensión

Tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por dos semanas, Israel lanzó una ofensiva contra más de 100 objetivos en el Líbano, lo que elevó la tensión en la región. Las autoridades iraníes consideran al país árabe como un punto clave dentro del equilibrio del acuerdo.

En paralelo, se espera que representantes de Washington y Teherán se reúnan en Islamabad para avanzar en negociaciones que permitan consolidar un cese definitivo del conflicto, mientras la tregua se mantiene en una situación delicada y bajo presión constante.