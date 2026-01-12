La Unión Europea avisa que el acuerdo con el Mercosur se puede aplicar sin ratificación del Parlamento

Dese la Comisión Europea afirmaron que el pacto contempla esa posibilidad. Se mantiene el rechazo de Francia.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión ‌Europea (UE), aprobado el viernes por los gobiernos del bloque europeo, puede ‌aplicarse antes de que el Parlamento ‍ Europeo lo apruebe, aseguró este lunes el vocero de la Comisi ó n ‌ Europea (órgano ejecutivo de la UE), Olof Gill .

" El tratado contempla esta posibilidad ", dijo Gill, agregando que la Comisión está trabajando arduamente para conseguir que el acuerdo sea aprobado por una mayoría ‍de legisladores en el Parlamento.

Asunción, la capital paraguaya, recibirá a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen , para oficializar el acuerdo entre el Mercosur y la UE. Este acto administrativo cierra un ciclo de negociaciones de 25 años y habilita la instancia de validación parlamentaria necesaria para su entrada en vigor.

Según el canciller Pablo Quirno, el cronograma oficial indica que el encuentro para la firma será el sábado 17.

En tanto, agricultores franceses que protestaban contra el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur bloquearon la mañana del lunes un depósito de petróleo en La Rochelle, en la costa oeste de Francia, y silos de grano en Bayona, en el suroeste.

Durante el fin de semana, las protestas contra el acuerdo bloquearon las rutas en torno al puerto de Le Havre, en Normandía, al noroeste del país. Las protestas contra la inminente firma del acuerdo entre la UE y los países sudamericanos del Mercosur parecen haber bloqueado cada vez más las ciudades portuarias en las últimas horas.

Este lunes, se levantaron muros de fardos de heno frente a las instalaciones petrolíferas del complejo industrial de La Pallice, cerca de La Rochelle, con una treintena de tractores presentes y unos sesenta manifestantes de la Coordinación Rural.

Otros manifestantes anunciaron el bloqueo de la planta de cereales Maisica en el puerto de Bayona, a pesar de las restricciones policiales, lo que no impidió que una treintena de tractores bloquearan las entradas.