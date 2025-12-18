Lula da Silva vetará la ley que reduce la pena de Jair Bolsonaro: "Tendrán que pagar por sus actos contra el país" + Seguir en









El presidente abogó por castigos para los implicados en el intento de golpe de Estado. En principio tiene dos semanas hábiles para emitir su decisión sobre el texto.

"Si hubo un acuerdo con el gobierno, no me informaron. Si no se le informó al presidente, no hubo acuerdo", sostuvo Lula.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará la ley aprobada por el Congreso para reducir la pena del exmandatario Jair Bolsonaro. El documento fue aprobado por la Cámara de Diputados la semana pasada y ahora Da Silva tiene tiempo hasta febrero para emitir su decisión.

El Congreso de Brasil avanzó con una iniciativa en la que habilitó reducir la pena de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por delitos vinculados a un intento de golpe de Estado.

Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dejó en claro que bloqueará la norma mediante el veto presidencial, lo que abrió un nuevo foco de tensión política e institucional.

El presidente abogó por castigos para los implicados en el intento de golpe y apuntó que es necesario esperar a que concluyan los procesos penales: "Quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos contra el país", señaló el mandatario.

Jair-Bolsonaro.-Xinhua-2 El presidente abogó por castigos para los implicados en el intento de golpe y apuntó que es necesario esperar a que concluyan los procesos penales. Xinhua Además, agregó que "con el debido respeto al Congreso Nacional, cuando llegue a mi despacho, lo vetaré": "Esto no es ningún secreto para nadie. Aún no llegamos al final del proceso; necesitamos saber quiénes son los financiadores", declaró Lula. Ahora, Lula tiene 15 días hábiles para aprobar o vetar el texto, pero la próxima semana comienza un receso parlamentario, lo que le dará tiempo hasta febrero. Posteriormente, el Senado deliberará sobre el veto: para revocarlo se requiere una mayoría absoluta de senadores, es decir, al menos 41 votos. El senado de Brasil aprobó una ley para reducir la condena de Jair Bolsonaro El senado sancionó este miércoles un proyecto que modificó los plazos de reclusión para diversos delitos, entre ellos los relacionados con atentados contra el orden democrático. La votación finalizó con 48 votos a favor y 25 en contra, luego de que la iniciativa ya hubiera recibido respaldo en la Cámara de Diputados la semana anterior. La norma, que ahora quedó en manos del Poder Ejecutivo, benefició directamente a Bolsonaro, quien recibió su condena en septiembre por intentar impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022. De acuerdo con la legislación vigente hasta ahora, el tiempo efectivo de permanencia en prisión se calculó en torno a ocho años, pero el nuevo esquema redujo sensiblemente ese período.