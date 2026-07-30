Jongkuch Mach, el australiano de 2,29 metros que llamó la atención de la NBA

Tiene raíces de la tribu Dinka, la etnia con la medida de estatura más alta del mundo. Su sueño es jugar en los San Antonio Spurs con Victor Wembanyama.

La NBA encontró a una de las mayores promesas del básquet australiano y todos los reflectores ya se encuentran posados en él. Jongkuch Mach tiene 18 años, mide 2,29 metros de altura y ya recibió el llamado de diferentes universidades de Estados Unidos para sumarlo a sus filas.

Lo más impactante del joven basquetbolista son sus movimientos cerca del aro y que puede volcar la pelota casi sin saltar , juega como si midiera 40 centímetros menos. Mach nació en Perth , Australia, pero sus padres lo hicieron en Sudán del Sur. Su altura se explica por sus orígenes: la tribu Dinka , ubicada a las orillas del río Nilo, es la e tnia con la medida de estatura más alta del mundo, entre 1,82 y 1,90 para los hombres.

Su familia se mudó primero de Sudán del Sur a Kenia y luego a Australia, donde nació el pequeño Jongkuch que heredó la fisonomía de su lado paterno. Su padre mide 2,03 metros y su abuelo medía 2,13. A sus 14 años ya llegaba a la altura de 1,93 metros y fue cuando cambió la pelota de fútbol por una naranja de básquet.

“ Para ser sincero, me obligaron a jugar porque era alto. Pero ahora me encanta este deporte; la paso genial jugando ”, recordó Jongkuch en Sydney Morning Herald. En esa disciplina empezó a destacar rápidamente en ligas juveniles y llamó la atención de tres universidades estadounidenses: la Universidad Estatal de Louisiana, la Universidad de Colorado y la de Santa Clara.

Sin embargo, Mach no optó aún por ninguna de ellas. Se entrena en el Centro de Excelencia (CoE) del Instituto Australiano del Deporte en Camberra y compite en la NBL1, la segunda división australiana. Forma parte de un programa diseñado para potenciar a las futuras estrellas del básquet de aquel país, del que fue reclutado a sus 14 años.

Su primer entrenador fue Robbie McKinlay, el especialista que formó a grandes figuras australianas como Josh Giddey, jugador de los Chicago Bulls. “Además de sus dotes físicas es un chico estupendo, muy trabajador y, obviamente, la persona más alta que he visto en mi vida”, describió McKinlay. Ahora está bajo las órdenes de Solomon Dech.

El sueño de Jongkuch Mach: jugar en los San Antonio Spurs junto a su ídolo

Mach tiene un sueño y es jugar en la NBA, pero no en cualquier equipo: quiere compartir plantilla de los San Antonio Spurs con Victor Wembanyama, el gigante francés que mide 2.24 metros. “Siempre me fijo en él. Para ser honesto, yo soy más alto que él, pero él es gigante. Juntos seríamos imparables”, dijo Mach.

A pesar de sus casi dos metros y medio, es tres centímetros más bajo que los dos jugadores más altos de la historia de la NBA, Gheorghe Murean y Manute Bol, ambos con 2,21 metros.

El australiano de 18 años tuvo que comenzar a desarrollar su músculos, ya que, a pesar de su gran altura, es muy delgado para el desgaste que conlleva este deporte. En el último año ganó 18 kilos, levanta pesas cuatro veces por semana y va al comedor universitario.

"En el laboratorio de pruebas de movimiento en 3D", escribió el Instituto Australiano del Deporte hace unas semanas en sus redes sociales junto a Mach. @theais_

“Cuando llegué aquí (a CoE) pesaba 73 kilos, pero ahora peso 91 kilos, y todo se debe a la alimentación. Voy al comedor y como todo lo que puedo. Intento comer algo entre las sesiones de entrenamiento y las comidas, estoy comiendo mucho más de lo normal: pollo, arroz, damascos, leche con chocolate, incluso barritas de proteínas; lo que sea, lo que pueda”, explicó Mach.

Aún le queda fortalecerse en la cancha y en su posición (pívot), pero el jugador que con tan solo levantar el brazo alcanza el aro (3,05 metros) ya es buscado desde Estados Unidos y encendió las alarmas a un posible Draft 2028 de la NBA.