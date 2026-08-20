Alemania reportó 14.000 muertes por la histórica ola de calor y marcó un nuevo récord

El Instituto Robert Koch estimó que las olas de calor causaron 14.000 muertes este verano, con un fuerte impacto entre los mayores de 75 años.

Alemania registró unas 14.000 muertes vinculadas a las olas de calor durante este verano , una cifra que supera ampliamente el récord de 2018, cuando se contabilizaron alrededor de 8.900 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas, según estimaciones del Instituto Robert Koch (RKI).

De acuerdo con el organismo sanitario alemán, 9.600 de los fallecimientos estimados ocurrieron entre el 22 y el 28 de junio, durante una semana marcada por temperaturas excepcionalmente elevadas en distintas regiones del país.

Durante esos días, algunos puntos de Alemania alcanzaron más de 41°C , en uno de los períodos de calor más extremos registrados durante el verano. Las estimaciones del RKI reúnen datos de todo el país y contabilizan las muertes relacionadas con las temperaturas hasta el 9 de agosto.

El informe también señala que las personas de 75 años o más fueron las más afectadas por las condiciones extremas. El impacto de las altas temperaturas resulta especialmente importante entre los grupos de mayor edad debido a la presencia de enfermedades previas que pueden agravarse durante las olas de calor.

Las cifras difundidas por el RKI no surgen de un conteo directo de certificados de defunción. El organismo utiliza métodos estadísticos para calcular cuántos fallecimientos pueden asociarse con las temperaturas extremas.

La cifra supera las 8.900 muertes relacionadas con las altas temperaturas registradas en Alemania durante 2018.

Para realizar la estimación, los especialistas comparan la cantidad de muertes registradas durante las semanas en las que se producen olas de calor con aquellas ocurridas durante períodos de verano sin temperaturas extremas.

Esta metodología resulta necesaria porque el calor no figura como causa específica de muerte en los certificados de defunción y, por lo tanto, tampoco aparece directamente en las estadísticas oficiales sobre las causas de los fallecimientos.

El calor agrava enfermedades preexistentes

Según la explicación del organismo sanitario, en la mayoría de los casos no se trata de personas que mueren exclusivamente por las altas temperaturas. Los fallecimientos suelen producirse por una combinación entre el calor extremo y enfermedades preexistentes.

Las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y renales pueden agravarse durante las olas de calor. Mariano Fuchila

Entre las afecciones que pueden agravarse durante estos episodios se encuentran las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y renales. Las altas temperaturas pueden aumentar el estrés sobre el organismo y empeorar cuadros que ya afectan la salud de una persona.

Por este motivo, el RKI utiliza la categoría de “muertes relacionadas con el calor”, en lugar de considerar que la temperatura constituye por sí sola la causa directa del fallecimiento.

Un récord que supera al de 2018

La estimación de este verano representa un fuerte aumento respecto del último gran registro. En 2018 Alemania contabilizó unas 8.900 muertes relacionadas con el calor, una cifra que hasta ahora constituía uno de los principales antecedentes sobre el impacto de las altas temperaturas en el país.

Con los aproximadamente 14.000 fallecimientos estimados hasta el 9 de agosto, el registro de 2026 ya supera aquel nivel. La cifra incluye las muertes calculadas a partir de los períodos de calor registrados durante el verano y refleja el impacto de las temperaturas extremas sobre la población alemana.

El informe del Instituto Robert Koch permite así dimensionar el efecto de las olas de calor más allá de los registros meteorológicos y muestra cómo las temperaturas extremas pueden incrementar la mortalidad, especialmente entre las personas de mayor edad y quienes presentan enfermedades previas.