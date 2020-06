Mundo en pocas líneas

El acto, que también simboliza el orgullo y el poder de Rusia tras 20 años bajo Vladímir Putin, tiene lugar justo antes del referéndum constitucional que busca particularmente dar al actual jefe del Estado la posibilidad de permanecer en el poder hasta 2036, cuando cumplirá 84 años.

Crisis en la OTAN: Washington trasladará soldados desde Alemania hacia Polonia

Washington - Estados Unidos trasladará tropas de Alemania a Polonia, dijo ayer el presidente Donald Trump al recibir en la Casa Blanca a su homólogo polaco, Andrzej Duda, a cuatro días de las elecciones en ese país.

Los polacos “nos han preguntado si íbamos a enviar soldados adicionales. Vamos a salir probablemente de Alemania para ir a Polonia”, declaró Trump ante la prensa tras una reunión en el Despacho Oval con su aliado populista. “Vamos a reducir nuestras fuerzas en Alemania. Algunas regresarán a casa y otras irán a otros lugares, pero Polonia será uno de esos lugares en Europa”, precisó después.

Trump, que reprocha desde hace tiempo a Alemania no participar suficiente en los gastos militares de la OTAN, había anunciado la semana pasada su intención de disminuir el número de soldados estadounidenses desplegados en ese país, que pasarán de un máximo de 52.000 a 25.000.

Buscan regular el programa de ovnis del Pentágono

Washington - El Senado estadounidense quiere regular las actividades de la célula del Pentágono que estudia los objetos voladores no identificados (ovnis) para que el público sea informado de sus actividades y que las diversas ramas de los servicios de inteligencia del país compartan sus informaciones.

En una enmienda del proyecto de ley de finanzas 2021 que se debate actualmente, el comité de inteligencia del Senado respalda “la célula de trabajo sobre los fenómenos aéreos no identificados” del Pentágono, confirmando así oficialmente la continuación de las actividades de esa unidad desvelada en 2017 por el New York Times. Para los senadores, “los fenómenos aéreos no identificados” no tienen nada que ver con posibles extraterrestres, sino más bien con verdaderos adversarios de Estados Unidos.