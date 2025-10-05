SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de octubre 2025

El nuevo romance de Vinícius Jr: una famosa presentadora brasileña que recién separada

La influencer asistió al encuentro en el que el jugador del Real Madrid marcó dos goles y celebró desde el palco luciendo una camiseta dedicada por el futbolista.

vinicius jr.webp

Con más de 26 años y una enorme comunidad en redes sociales, Fonseca compartió varios posteos desde el estadio. En uno de ellos escribió “Gol del Big Seven”, en alusión al dorsal del delantero, y tras la segunda anotación añadió: “Otro gol del Big Seven, hay que respetarlo”. Además, Vinícius dedicó parte de su festejo mirando a las cámaras y gesticulando un “te amo” con un beso, lo que desató especulaciones sobre el destinatario del mensaje.

Informate más

El posible nuevo amor de Vinícius: una presentadora brasileña recién separada que causa revuelo

La camiseta que Fonseca mostró llevaba una dedicatoria personal del jugador, y según medios brasileños, la creadora de contenido se encuentra alojada en la residencia del delantero en Madrid. Este es su tercer viaje reciente a la capital española, hecho que reavivó los rumores de un posible acercamiento sentimental.

modelo-vinicius
Por su parte, Vinícius evitó referirse al tema en sus redes y aclaró que su mensaje fue para Wesley Menezes, integrante de la agencia Roc Nation. Mientras tanto, portales como LeoDias sostienen que ambos compartieron encuentros privados en Madrid y mantienen contacto frecuente.

La vida personal de Fonseca se encuentra bajo la lupa desde su separación del cantante Zé Felipe, con quien tiene tres hijos. Desde entonces, multiplicó sus viajes y apariciones públicas. Aunque ninguna de las partes confirmó un romance, la presencia de la influencer en el Bernabéu, sumada a las publicaciones dedicadas al futbolista, mantiene viva la atención de la prensa brasileña y española.

@fifaworldcup_es

