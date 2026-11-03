En medio de las elecciones, EEUU atacó una isla de Irán en el estrecho de Ormuz

La Guardia iraní indicó que fue un ataque defensivo tras una respuesta de Teherán ante el paso de un avión estadounidense. Aseguró que derribaron tres drones de Washington al sur de la isla y al este del Estrecho.

Se trata de la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz

Momentos antes de iniciar sus elecciones de mitad de término , EEUU atacó la isla de Qeshm, perteneciente a Irán y ubicada en el estrecho de Ormuz . Se trató de ataques defensivos, tras una represalia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como respuesta a la actividad de un avión estadounidense en la zona.

La agencia estatal de noticias iraní Irna informó este lunes sobre una serie de explosiones en Qeshm mientras que la Guardia Revolucionaria aseguró que sus fuerzas derribaron d os drones estadounidenses MQM-170 al sur de la isla y un dron estadounidense MQ-9 al este de Ormuz.

El presidente Donald Trump atraviesa una caída en las encuestas y las presiones dentro de su Partido Republicano, debido al conflicto. Sus allegados le piden que ponga fin a la guerra, comenzada en febrero de este año luego de que junto a Israel atacaran Teherán. Este lunes por la mañana, el mandatario declaró a la prensa que no tenía "ninguna prisa" por intensificar los ataques contra Irán .

"De una forma u otra, haremos algo, pero no hay prisa. Los hemos arruinado económicamente. No tienen dinero, ni gasolina, y su gente está harta de la situación", declaró a Axios.

En otra entrevista con Fox News, aseguró que Washington podría tener que ir tras la montaña Pickaxe , un emplazamiento subterráneo vinculado al programa nuclear iraní. Según él, esto "no es la gran cosa" y se podría resolver en "una hora" .

"De una forma u otra, haremos algo, pero no hay prisa. Los hemos arruinado económicamente", declaró Trump sobre la continuidad de la guerra en Irán. @whitehouse

En los últimos días, las especulaciones sobre una nueva serie de ataques importantes de EEUU en Irán aumentaron, una vez que terminaran los comicios. Sin embargo, cuando Trump se negó al ser consultado por un periodista.

Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar declaró este martes que ambas partes estaban "revisando las ideas y propuestas que hemos presentado" y que mantenían la esperanza de que se llegara a un acuerdo.

"Ambas partes siguen comprometidas con el proceso de negociación. Estamos facilitando el intercambio de propuestas en tiempo real entre ellas", declaró Majed al-Ansari a los periodistas en Doha.

"Ambas partes siguen comprometidas con el proceso de negociación", declaró un portavoz de Qatar. Depositphotos

Irán, en vilo ante nuevos ataques: EEUU e Israel amenazan con nuevas ofensivas mientras Teherán promete una "respuesta sin límites geográficos"

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar durante el fin de semana ante el temor de una nueva ofensiva militar contra Irán. Mientras Estados Unidos e Israel mantienen abierta la posibilidad de retomar los ataques, Teherán endureció sus advertencias y continúa las gestiones diplomáticas para evitar una nueva guerra.

Dos funcionarios iraníes confirmaron que la delegación de su país abandonó Qatar después de varios días de conversaciones, aunque los intercambios de mensajes con Washington continúan a través de un mediador. Las negociaciones buscan frenar una nueva escalada y se mantienen a la espera de una respuesta estadounidense a una propuesta iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo por la noche que mantuvo una llamada telefónica “muy buena” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante el sábado. Según explicó ante periodistas, ambos conversaron sobre Irán, aunque evitó brindar detalles sobre el contenido del intercambio.

El contacto se produjo en un escenario político complejo para Netanyahu. Su bloque de aliados perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones de la semana pasada y, antes de esos comicios, habían aumentado las versiones sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán. La posibilidad de una nueva guerra también alimentaba las especulaciones sobre un eventual gobierno de emergencia en Israel.