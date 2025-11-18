Alerta en Hawái por la erupción del volcán Kilauea: alcanzó los 450 metros de altura + Seguir en









El Kilauea volvió a entrar en actividad con chorros de lava superiores a los 450 metros. Las autoridades mantienen vigilancia continua ante posibles cambios en el flujo y los gases.

El volcán Kilauea, uno de los más activos del planeta y ubicado en la Isla Grande de Hawái, registró una poderosa erupción que arrojó fuentes de lava superiores a los 450 metros, generando un espectáculo luminoso visible a varios kilómetros y activando un monitoreo intensivo por parte de las autoridades científicas y de emergencia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que la actividad eruptiva continúa bajo vigilancia estricta, debido a la posibilidad de variaciones en el flujo de lava y al aumento en la liberación de gases volcánicos que podrían deteriorar la calidad del aire en sectores cercanos.

volcán Kilauea Las autoridades alertan de una nueva posible erupción. X: @AlertaMundoNews El organismo señaló que la erupción, aunque contenida dentro de los límites del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, requiere atención continua porque el comportamiento del Kilauea puede modificarse en cuestión de minutos.

Las autoridades locales solicitaron a residentes y visitantes mantenerse atentos a los reportes oficiales, evitar zonas cerradas al público y respetar todas las indicaciones de seguridad. Por el momento, no se reporta un riesgo directo para comunidades pobladas, pero los especialistas advierten que esta condición puede cambiar rápidamente.

La imagen viral y el historial del volcán La erupción generó una espectacular estructura incandescente con forma de “ala”, que se viralizó de inmediato en redes sociales debido a su tamaño y brillo. Videos y fotografías captados desde diversos puntos de la Isla Grande mostraron columnas de lava ascendiendo cientos de metros hacia el cielo nocturno.

VOLCAN HAWAI (2) El volcán ofreció un espectáculo en forma de "ala". Euronews El Kilauea protagonizó numerosas erupciones durante las últimas décadas, algunas de gran impacto y otras dentro de parámetros considerados habituales. La comunidad científica sigue de cerca el episodio actual para determinar si podría evolucionar hacia un evento mayor o mantenerse dentro del comportamiento típico del volcán. Investigadores continúan recopilando datos para evaluar la magnitud del fenómeno y anticipar su evolución, mientras la población permanece atenta a una de las manifestaciones volcánicas más imponentes del Pacífico.

