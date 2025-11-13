Alivio para millones en EEUU: vuelve la ayuda alimentaria y revierten despidos masivos

Se reanudó este jueves el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de EEUU ( SNAP , por sus siglas en inglés) y regresaron las operaciones de las agencias afectadas por el "shutdown", junto a los servicios esenciales suspendidos. La normalización del funcionamiento del Gobierno, se dio luego de que el Congreso de EEUU logró llegar a un acuerdo para el presupuesto de 2026 . dando fin al cierre al bloqueo presupuestario más largo de la historia del país norteamericano.

“Esto deja un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión , porque eso fue lo que intentaron hacer”, declaró Trump luego de presentar la legislación como una victoria ante los demócratas. “ No querían hacerlo por las buenas, tuvieron que hacerlo por las malas , y quedaron muy mal parados”, agregó ante la prensa.

Durante el cierre de gobierno más largo de la historia del país, cerca de 800 mil empleados públicos se vieron afectados , con miles de ellos suspendidos o despedidos de manera temporal. Por ello, se dispone la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos durante el cierre, la suspensión de nuevas terminaciones de contrato hasta finales de enero y la emisión de los pagos pendientes.

Asimismo, los empleados federales recibirán los salarios atrasados en forma de compensación retroactiva (“back pay”) una vez reanudadas las operaciones. Este beneficio se aplica a todas las agencias afectadas, lo que incluye a los organismos de seguridad, control aéreo, aduanas y servicios sociales.

La reactivación del SNAP: 20 millones de estadounidenses vuelven a percibir ayuda alimentaria

El fin del cierre también marca la reanudación del mencionado SNAP. Este programa de ayuda alimentaria asiste a 42 millones de estadounidenses, y más de 20 millones habían visto sus tarjetas SNAP suspendidas, por el shutdown, luego de que el Gobierno estadounidense había anunciado que iba a recortar a la mitad programa. El recorte había levantado protestas y una demanda colectiva, impulsada por ONGS de todo el país norteamericano. Ante aquel pedido, el juez federal de distrito John J. McConnell Jr., había ordenado a la administración de Trump financiar por completo los cupones de alimentos.

Esta reanudación devuelve la estabilidad a millones de familias que habían quedado desprotegidas, tras semanas de tensión en el Congreso como en los juzgados federales.

Con la reapertura del Gobierno y el retorno de los servicios esenciales, el país intenta ahora dejar atrás el bloqueo más largo de su historia , mientras las secuelas del “shutdown” se seguirán sintiendo aunque el tiempo las borrara con el tiempo.