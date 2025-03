Así es el nuevo auto de Tesla que Donald Trump le compró a Elon Musk

“Es un gran producto, lo mejor que se puede conseguir. Y además, Elon Musk ha dedicado su vida a hacer esto y creo que ha sido tratado de manera muy injusta por un grupo pequeño de personas. Solo quiero que la gente sepa que no se puede penalizar a nadie por ser patriota y que ha hecho un trabajo increíble con Tesla”, declaró Trump.

asi-es-el-tesla-model-s-que-compraria-donald-QRYLLU5ZMJBUPFSNCAIQEEYKSA.jpg El Model S, que Trump adquirirá, es un sedán 100% eléctrico conocido por su aceleración y autonomía.

Sobre el uso que la dará al vehículo, el líder republicano esgrimió: “Hace mucho tiempo que no manejo un auto, pero me encanta conducir”. “Lo tendré en la Casa Blanca y dejaré que lo use mi personal”.