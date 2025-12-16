Ataque en Australia: la policía encontró explosivos y banderas de ISIS en un auto vinculado a un atacante de Bondi Beach + Seguir en









La investigación por el ataque en Bondi Beach sumó un dato clave: la policía halló explosivos improvisados y banderas del Estado Islámico en un auto ligado a uno de los agresores. El atentado dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos.

La policía de Australia informó este martes que encontró explosivos improvisados y dos banderas de ISIS dentro de un automóvil vinculado a Naveed Akram, uno de los presuntos autores del ataque terrorista que dejó al menos 15 muertos y más de 40 heridos en Bondi Beach, Sidney, durante una celebración de Janucá.

El hallazgo se produjo en un vehículo registrado a nombre de Akram, estacionado cerca del lugar donde ocurrió el tiroteo del domingo por la tarde. La información fue confirmada por el comisario Mal Lanyon, durante una conferencia de prensa en la que detalló que dentro del auto se localizaron artefactos explosivos improvisados (IEDs) junto con las dos banderas artesanales del grupo extremista Estado Islámico.

Ataque en Australia: la policía encontró explosivos y símbolos de ISIS Las autoridades calificaron el ataque como un acto terrorista motivado por antisemitismo, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, sostuvo que los agresores habrían actuado impulsados por la ideología del Estado Islámico, aunque todavía se investigan los detalles y posibles conexiones.

En el tiroteo, Sajid Akram, de 50 años, murió abatido por la policía, mientras que su hijo Naveed, de 24, permanece internado en estado crítico bajo custodia. Ambos abrieron fuego con armas de cañón largo contra una multitud reunida en la playa de Bondi, uno de los ataques más letales registrados en Australia en años recientes.

La presencia de explosivos y símbolos extremistas en el vehículo forma parte de las evidencias clave que analizan los investigadores, junto con registros de comunicaciones, desplazamientos y antecedentes de los sospechosos. La policía continúa reconstruyendo los movimientos de padre e hijo en las semanas previas al atentado, incluida una estadía en Filipinas durante noviembre, cuyo propósito aún está bajo investigación.