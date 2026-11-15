La Noche de los Museos batió un récord histórico: 1,4 millones de personas recorrieron Buenos Aires

Más de 350 instituciones abrieron sus puertas hasta la madrugada, con muestras, espectáculos y recorridos gratuitos en distintos barrios porteños.

La Ciudad de Buenos Aires registró una convocatoria récord de 1,4 millones de personas en una nueva edición de La Noche de los Museos, que reunió a visitantes en más de 350 instituciones públicas y privadas. La propuesta, que se extendió hasta la madrugada de este domingo, incluyó museos, edificios históricos, centros culturales y espacios independientes con entrada gratuita.

La cifra fue estimada por el Gobierno porteño durante la noche del sábado, cuando alrededor de las 21 ya calculaba que 1.200.000 personas participaban de la iniciativa. Con el correr de las horas, la convocatoria creció hasta alcanzar los 1,4 millones de visitantes , en una jornada que abarcó las 15 comunas de la Ciudad.

El evento, que celebra su edición número 22, volvió a convertirse en una de las principales citas del calendario cultural porteño. Además de la apertura de los establecimientos, el transporte público (colectivos, subtes y premetro) funcionó sin costo para facilitar los desplazamientos entre los distintos circuitos.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue la inauguración oficial en Buenos Aires Polo Circo, en Parque Patricios. Allí se levantó una estructura monumental de cartón de más de 25 metros de altura , creada por el artista francés Olivier Grossetête e inspirada en las ruinas jesuíticas de San Ignacio Miní, en Misiones.

La construcción se realizó con 1.500 cajas de cartón preparadas previamente en talleres abiertos a la comunidad. Vecinos y visitantes participaron del ensamblaje mediante un sistema de elevación diseñado por el artista, sin utilizar grúas ni maquinaria pesada. La propuesta también contempla una deconstrucción colectiva durante el domingo, con el posterior reciclado de los materiales.

Durante la apertura, la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, destacó la participación de las instituciones y el carácter comunitario de la iniciativa: "No puedo imaginar una obra mejor para inaugurar lo que es la noche más participativa, colaborativa y comunitaria de la ciudad de Buenos Aires: la Noche de los Museos. Es una noche que convoca un récord de inscriptos y de instituciones este año: organismos públicos y privados, organizaciones, asociaciones, clubes, juntas vecinales, bares notables y bibliotecas se engalanan y ponen lo mejor de sí para compartir y abrir sus puertas al público".

El evento se extendió hasta la madrugada del domingo y convocó a visitantes de distintas generaciones en toda la Ciudad.

Otra de las novedades fue la reapertura del MUJU! Museo del Humor, en su nueva sede de la histórica casa Altos de Elorriaga II, en Montserrat. Bajo la dirección artística de Tute, el espacio presentó la exposición "Salú Caloi!", dedicada a la obra del reconocido humorista gráfico argentino.

La muestra reúne acuarelas, bocetos, objetos personales y más de 8.800 tiras de Caloi, creador de Clemente. También incluye cartas, poesías y materiales inéditos, además de talleres, música en vivo y actividades de ilustración: "Nunca se vio una muestra de mi viejo con tantos originales, donde se puede ver toda su obra: no solo a Clemente, que es el personaje más popular, sino también su producción de páginas dominicales, las que salían en la revista Viva", expresó Tute.

Muestras, recorridos y espacios históricos

Entre las propuestas del centro porteño se destacó la muestra "Belgrano, la revolución de las ideas", inaugurada por el presidente Javier Milei en la zona de Plaza de Mayo. La exposición reúne imágenes y documentos inéditos sobre la trayectoria militar e intelectual del creador de la Bandera Nacional. El recorrido fue organizado por el historiador Diego Valenzuela.

En Recoleta, la Casa Nacional del Bicentenario presentó una exposición antológica dedicada a Miguel Dávila, mientras que el Centro Cultural Recoleta ofreció muestras de arte contemporáneo e intervenciones musicales. También participaron el Museo Nacional de Bellas Artes, con recorridos por su colección permanente y exposiciones temporarias, y el Museo Nacional de Arte Decorativo, que sumó propuestas audiovisuales y proyecciones de mapping.

La programación incluyó museos, edificios históricos, centros culturales, escuelas, bibliotecas, clubes y espacios independientes.

Por su parte, el MALBA presentó "Viva Frida", una exposición dedicada a Frida Kahlo en el marco de su 25° aniversario. La muestra reúne objetos personales de la artista mexicana junto con pinturas y fotografías, además de otras propuestas de su colección.

En el sur de la Ciudad, la Usina del Arte ofreció instalaciones de gran escala, música y experiencias visuales. También abrieron sus puertas Colón Fábrica, Fundación Proa, Fundación Andreani y el Museo Moderno, que celebró su 70° aniversario con exposiciones y actividades especiales.

La programación incluyó además espacios vinculados con la memoria y la historia argentina, como el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, donde se incorporó de manera permanente un mural cerámico inspirado en una fotografía histórica del inicio de la Guerra de Malvinas.

La jornada también permitió ingresar a edificios y sectores habitualmente cerrados al público, como los túneles del Museo Santa Felicitas, los claustros del Museo Penitenciario Argentino, el Edificio del Molino y los antiguos coches de madera de la Línea A del subte. Con propuestas distribuidas por toda la Ciudad, La Noche de los Museos volvió a convocar a una multitud y alcanzó una cifra histórica de participación.