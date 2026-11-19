Colombia: miles de personas marcharon contra Abelardo De la Espriella en el primer paro nacional + Agregar ámbito en









Sindicatos, organizaciones sociales y sectores opositores rechazaron la Ley de Rescate Económico y las políticas laborales del Ejecutivo. Hubo movilizaciones en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Miles de colombianos marcharon contra el gobierno de Abelardo de la Espriella y sus políticas económicas.

Miles de personas salieron este jueves a las calles de Colombia en el marco del primer paro nacional contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que llegó al poder en agosto pasado. La jornada fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, organizaciones sociales y sectores políticos opositores en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico y a las políticas de empleo público y servicios sociales impulsadas por el mandatario.

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Las protestas comenzaron desde las primeras horas de la mañana en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, con movilizaciones y cortes de vías. En Bogotá, distintas marchas confluyeron en el centro de la capital, mientras que también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en municipios como Cajibío y Bucaramanga.

El Gobierno había confirmado días atrás que desistiría de aplicar el IVA a productos de la canasta familiar y de imponer nuevas cargas al sector agropecuario. Sin embargo, las organizaciones mantuvieron la convocatoria. A esos reclamos se sumaron la preocupación por la estabilidad laboral en el Estado, la posible privatización de empresas como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario, la atención a los damnificados por el terremoto y el rechazo a la ley de sometimiento aprobada en el Congreso.

El rechazo a la Ley de Rescate Económico de De la Espriella El proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado por el oficialismo en el Congreso y actualmente en trámite, busca frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país mediante recortes en distintas partidas presupuestarias y aumentos de impuestos. La iniciativa es el principal foco de rechazo de la jornada, ya que los sindicatos y sectores opositores advierten sobre su impacto en los trabajadores y los sectores de menores ingresos.

"Esta es una reforma que va a empobrecer definitivamente a muchos sectores vulnerables, incluidas las capas medias y, por supuesto, a los sectores más pobres de la población", expresó a la agencia EFE el senador Iván Cepeda, uno de los principales referentes de la oposición.

Para el legislador, la iniciativa "trae un conjunto de medidas que descargan la crisis (financiera), que ha generado el propio Gobierno, sobre los hombros de la gran mayoría de los colombianos". Por ese motivo, definió la movilización como una protesta "en rechazo a la reforma tributaria, pero también en defensa de la democracia y la necesidad de que haya un cambio social". La convocatoria fue impulsada por centrales obreras, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y distintos sectores políticos. La CUT planteó que la jornada también busca defender los derechos sociales, la soberanía y la paz, además de cuestionar las políticas de seguridad del Ejecutivo. Por su parte, De la Espriella defendió el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que no permitirá bloqueos de vías ni acciones que definió como "terrorismo urbano". El Gobierno también pidió a las instituciones públicas garantizar la presencia de los trabajadores en sus puestos y controlar las ausencias que no estén justificadas.

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