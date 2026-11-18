El Xeneize emprendió viaje rumbo a Colombia con sus 33 futbolistas profesionales. El Vasco Rodolfo Arruabarrena decidió que todo el plantel acompañe a la delegación en la definición de la Copa Sudamericana 2026. Mientras tanto, Tomás Aranda pelea por un lugar en el once inicial y Lautaro Blanco evoluciona de una sobrecarga muscular.

Con el plantel completo de 33 jugadores Boca emprendió el viaje hacia Barraquilla, donde el sábado se medirá ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Boca comenzó este miércoles su viaje rumbo a Barranquilla, Colombia, donde el próximo sábado 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. Con la ilusión de volver a conquistar un título internacional después de casi veinte años, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con una particularidad: los 33 integrantes del plantel profesional forman parte de la delegación .

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El vuelo despegó a las 14 de Argentina y tiene previsto aterrizar alrededor de las 19 (hora local), las 21 en nuestro país. Una vez en territorio colombiano, los futbolistas se trasladarán al Hotel Estelar Alto Prado, elegido como lugar de concentración para afrontar los últimos días de preparación antes del encuentro decisivo.

La decisión del cuerpo técnico de llevar a todo el plantel responde a la importancia de la final y al deseo de que todos los futbolistas puedan compartir una instancia tan trascendental para la institución, independientemente de sus posibilidades de sumar minutos.

Entre los viajeros se encuentran jugadores que no están en condiciones de competir, como Agustín Marchesín y Matías Satas, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. También integran la nómina futbolistas que llegan con lo justo desde lo físico, como Rodrigo Battaglia, además de Adam Bareiro, que atravesó un prolongado período de inactividad.

Más allá de la convocatoria completa, la atención futbolística está puesta en la conformación del equipo titular. El entrenador tiene prácticamente definida la formación para enfrentar a Atlético Mineiro, aunque mantiene una duda en el sector ofensivo: Tomás Aranda o Alan Velasco .

El juvenil viene mostrando una buena evolución y sus últimas actuaciones en los entrenamientos lo metieron en la consideración del entrenador. Su crecimiento futbolístico abre la posibilidad de que pueda ganarse un lugar desde el arranque en una de las citas más importantes del año.

Otra de las cuestiones que sigue de cerca el cuerpo técnico es la situación de Lautaro Blanco. El lateral izquierdo arrastra una sobrecarga muscular y durante las últimas prácticas realizó trabajos diferenciados. Sin embargo, si su evolución continúa de manera favorable, llegaría sin inconvenientes a la final.

Por su parte, Milton Delgado encendió las alarmas durante el entrenamiento del martes al no poder completar la práctica. Finalmente, se trató solamente de un susto y estará disponible para ser titular. Además, Rodrigo Battaglia volvió a sumarse al grupo, por lo que Boca no cuenta con nuevas bajas de cara al compromiso.

El Xeneize tendrá solamente dos entrenamientos en Colombia, previstos para el jueves y el viernes, antes de afrontar la definición del sábado.

La probable formación de Boca

Con las dudas que todavía debe resolver Arruabarrena, el equipo que se perfila para enfrentar a Atlético Mineiro es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

La decisión entre Aranda y Velasco será uno de los principales interrogantes durante las últimas prácticas en Barranquilla.

¡ ! #Sudamericana Mineiro Sábado 21/11 19:30 (Arg) Estadio Metropolitano Roberto Meléndez @ElCanaldeBoca #DaleBoca https://t.co/GFrCroMVYS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 18, 2026

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

La definición entre Boca y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre, a las 17:30 de Colombia (19:30 de Argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El encuentro será a partido único y en sede neutral, de acuerdo con el formato establecido para las finales de los torneos continentales.

El equipo arbitral de Atlético Mineiro-Boca

La CONMEBOL designó una terna arbitral uruguaya, con Andrés Matonte como juez principal.

Árbitro principal: Andrés Matonte (Uruguay).

Andrés Matonte (Uruguay). Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay).

Nicolás Tarán (Uruguay). Asistente 2: Andrés Nievas (Uruguay).

Andrés Nievas (Uruguay). Cuarto árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

Juan Benítez (Paraguay). Quinto árbitro: Milciades Saldivar (Paraguay).

Milciades Saldivar (Paraguay). VAR: Antonio García (Uruguay).

Antonio García (Uruguay). AVAR 1: Ulíses Mereles (Paraguay).

Ulíses Mereles (Paraguay). AVAR 2: Agustín Berisso (Uruguay).

Agustín Berisso (Uruguay). AVAR 3: Leodán González (Uruguay).

Con el plantel completo en Barranquilla, Boca comienza la cuenta regresiva para una final que despierta una enorme expectativa entre sus hinchas. El objetivo está claro: levantar la Copa Sudamericana y volver a poner al Xeneize en lo más alto del fútbol internacional.