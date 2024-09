Aumentan las denuncias por agresiones sexuales contra el multimillonario suegro de Lady Di

Los abogados de las demandantes afirmaron que hay más de 200 solicitudes y mensajes de todo el mundo en contra del empresario. La policía londinense dejo en claro que no es posible iniciar un proceso penal contra alguien que ha fallecido.

"Esperábamos que se hubieran producido abusos dondequiera que fuera Mohamed Al Fayed. Desgraciadamente, parece ser cierto. Ahora hemos recopilado pruebas creíbles de agresiones en otras de sus propiedades y negocios. Especialmente relativas al Fulham Football Club", señalaron este viernes los abogados.

Quién es Mohamed Al Fayed

Mohamed Al Fayed, nacido el 27 de enero de 1929 en un modesto suburbio de la ciudad egipcia de Alejandría, pasó gran parte de su vida en Reino Unido, donde se convirtió en propietario de Harrods en 1985 y del club de fútbol Fulham FC entre 1997 y 2013, un período en el que el equipo londinense fue finalista de la Europa League en 2010.

El multimillonario egipcio, que también era dueño del Hotel Ritz de París y que murió con 94 años, vendió los grandes almacenes en 2010 al fondo Qatar Investment Authority, por 1.500 millones de libras (2.200 millones de dólares).

Dodi, el hijo del multimillonario egipcio y la princesa Diana de Gales, fallecieron en un accidente de tráfico en París en 1997, pocos minutos después de haber dejado precisamente el Hotel Ritz.

Investigación en curso

Las mujeres que acusan al magnate, según los abogados, "han perdido toda confianza en Harrods", pidiendo "un proceso independiente y transparente" para evaluar y pronunciarse sobre estos cargos. La actual dirección de los famosos grandes almacenes afirmó el jueves que el antiguo propietario había instaurado "una cultura tóxica" en la empresa, añadiendo que ha llegado a "acuerdos amistosos" con algunas de las acusadoras.

Las declaraciones del director general de Harrods, el jueves, coincidieron con el anuncio de la Metropolitan Police de Londres de que está investigando si otras personas "podrían ser acusadas" en relación con este caso. "Es importante dejar claro en esta etapa que no es posible iniciar un proceso penal contra alguien que ha fallecido", dijo la policía. "Sin embargo, debemos asegurarnos de explorar a fondo si otras personas podrían ser procesadas", añadió.

En ese sentido, la Metropolitan Police afirma estar realizando "revisiones completas de todas las acusaciones existentes" presentadas contra Al Fayed para asegurarse de que "no haya nuevas líneas de investigación". La fiscalía británica confirmó haber sido informada de dos investigaciones, en 2009 y 2015, pero decidió no iniciar procesos contra Al Fayed. "Para iniciar el proceso, la fiscalía debe estar convencida de que existen perspectivas realistas de condena", explicó un portavoz, añadiendo que en esas ocasiones "nuestros fiscales concluyeron que no era el caso".