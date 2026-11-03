Murió en Australia un jugador cordobés y la familia organiza una campaña solidaria para la repatriación + Agregar ámbito en









Fernando “Nano” Villarnovo, exintegrante de la Primera de La Tablada, falleció a los 34 años en la ciudad de Karratha.

Conmoción en la comunidad del rugby cordobés por el fallecimiento del joven radicado en el exterior.

Un profundo pesar atraviesa a la comunidad de barrio Urca y al ámbito del rugby cordobés tras confirmarse el fallecimiento de Fernando “Nano” Villarnovo en Australia. El joven de 34 años, formado deportivamente en el club La Tablada, residía en la localidad de Karratha, donde se había establecido en busca de nuevos horizontes laborales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La distancia representa hoy un enorme obstáculo logístico y económico para sus seres queridos. Por esa razón, su círculo más cercano lanzó una campaña para financiar el viaje de su padre y su hermana a Australia, además de solventar los trámites de traslado requeridos.

Quién era Fernando “Nano” Villarnovo Nano siempre estuvo ligado a las canchas del club La Tablada. Desde las categorías infantiles hasta su consolidación en el plantel de Primera División, el exjugador dejó una huella entre compañeros de equipo y entrenadores.

La noticia generó inmediatas muestras de dolor en las plataformas de la institución cordobesa, donde expresaron su acompañamiento a los familiares: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias. QEPD”.

La campaña solidaria de la familia para la repatriación del exjugador Frente a los considerables montos que exige un proceso de repatriación, los impulsores de la iniciativa destacaron que cualquier aporte económico o la simple difusión en redes resulta fundamental para intentar llegar al objetivo de 16.000 dólares australianos.

Las contribuciones para colaborar con el viaje y las gestiones correspondientes pueden transferirse directamente a la cuenta bancaria habilitada o donar a través de la campaña de GoFundMe: Alias: Nanovillarnovo

Titular: Villarnovo Fernando Cesar

Temas Rugby

Córdoba

Australia