Paraguay: Pedro Alliana ordena recortar gastos de la Presidencia para destinar fondos a medicamentos + Agregar ámbito en









La medida permitirá liberar más de 20.000 millones de guaraníes del presupuesto 2027, mediante ajustes en distintos rubros del Ejecutivo. El dinero será reasignado al abastecimiento de los hospitales públicos.

El Gobierno paraguayo ordena recortar gastos de la Presidencia para priorizar la provisión de medicamentos. 5PY

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció que se modificarán partidas del presupuesto de la Presidencia para 2027 con el propósito de liberar más de 20.000 millones de guaraníes (unos u$s3,2 millones) y destinarlos a la adquisición de medicamentos para los hospitales públicos. La decisión implica disminuir gastos administrativos y operativos del Ejecutivo para trasladar esos recursos al sistema de salud.

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El pedido fue dirigido al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien deberá avanzar con los cambios presupuestarios. Entre los conceptos que serán revisados figuran los pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados y servicios de catering, además de otros desembolsos vinculados al funcionamiento de la sede presidencial.

Alliana comunicó la medida a través de sus redes sociales y explicó el sentido de la decisión con una frase: “La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales”.

La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales.Le pedí al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, catering y otros gastos de funcionamiento.Con esta medida buscamos ahorrar más de 20.000 millones de guaraníes, que he solicitado reprogramar para la compra de medicamentos destinados a nuestros hospitales. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 11, 2026 El mandatario también señaló que el dinero ahorrado deberá ser reasignado específicamente para cubrir las necesidades de los centros sanitarios públicos. La iniciativa forma parte de los cambios que el Gobierno busca introducir en el Presupuesto General de la Nación 2027, cuyo tratamiento fue convocado en el Congreso.

Paraguay prioriza medicamentos y reduce gastos del Gobierno Además, la decisión se relaciona con el compromiso que Alliana había expresado al asumir la Presidencia el 6 de noviembre, cuando adelantó que buscaría reducir los viajes al exterior que no fueran necesarios y concentrar su actividad de gobierno en Paraguay.

El objetivo de la reprogramación presupuestaria es que los fondos que antes estaban previstos para distintos gastos de la Presidencia puedan utilizarse para mejorar la disponibilidad de medicamentos en los hospitales del país.

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