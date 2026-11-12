León XIV eliminó el mensaje en el que decía que la Argentina tiene "dos Papas"

El sumo pontífice había agradecido el recibimiento durante su visita y afirmó que se sentía argentino “por adopción”. El posteo fue eliminado horas después y surgieron distintas versiones sobre los motivos de la decisión.

El papa León XIV protagonizó un episodio inesperado en las redes sociales luego de despedirse de la Argentina . Un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (@Pontifex_es), en el que agradecía el recibimiento de los argentinos y afirmaba que el país podía decir que tenía “dos Papas”, fue eliminado pocas horas después de su difusión.

El posteo, que rápidamente se viralizó y generó numerosas reacciones, incluía una de las expresiones de afecto más significativas que el Pontífice había dedicado al país durante su visita apostólica. Sin embargo, su desaparición de las cuentas oficiales abrió interrogantes sobre los motivos de la decisión y dio lugar a distintas interpretaciones.

El mensaje había sido publicado el miércoles 11 de noviembre, mientras León XIV viajaba rumbo a Lima, Perú , para continuar con la última etapa de su gira sudamericana. El texto comenzaba con una referencia a su antecesor, el papa Francisco, y al vínculo de Jorge Bergoglio con su país de nacimiento: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco".

A continuación, el Pontífice agradecía el cariño recibido durante su estadía y escribía la frase que luego concentraría la atención: "Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

La expresión aludía a Francisco, el primer Papa argentino, y al propio León XIV, quien había construido un vínculo con América Latina durante sus años de trabajo pastoral en Perú. El pontífice, nacido en Estados Unidos y con doble ciudadanía peruana, utilizaba así una fórmula afectuosa para expresar su cercanía con la Argentina después de la recepción que tuvo durante su visita.

El mensaje continuaba con una invitación a mantener la unidad religiosa y la oración: "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján". Finalmente, cerraba con una despedida: "¡Hasta siempre mi querida Argentina!". La publicación también llevaba la etiqueta #ViajeApostólico.

La repercusión se produjo después de cuatro jornadas de actividades multitudinarias, en las que León XIV convocó a millones de personas en distintos puntos del país. Su despedida había tenido lugar tras la última misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

Por qué León XIV eliminó el mensaje sobre los “dos Papas”

Una de las explicaciones que comenzó a circular apuntó a un posible error del equipo de comunicación de la Santa Sede. Según trascendió a partir de versiones del medio especializado italiano Silere non possum, la frase sobre los dos Papas habría formado parte del discurso preparado para la despedida de León XIV en Luján.

Archivo. León celebró una misa en Luján ante más de tres millones y medio de personas. Vatican News

De acuerdo con esa versión, el Pontífice habría modificado el texto antes de pronunciarlo y finalmente decidió omitir esa referencia. Sin advertir el cambio, el equipo de comunicación habría difundido una versión anterior del discurso. Una vez detectada la diferencia entre el contenido publicado y las palabras pronunciadas, se habría ordenado retirar el mensaje y corregir las comunicaciones oficiales.

La eliminación del posteo también generó distintas interpretaciones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos la vincularon con un arrepentimiento del Pontífice o con una decisión de moderar sus expresiones de afecto hacia la Argentina, otros consideraron que podía tratarse de un error operativo del equipo encargado de administrar sus cuentas.

Hasta el momento, no se difundió una explicación institucional concluyente que permita establecer quién ordenó retirar el mensaje y cuál fue el motivo definitivo. Así, una publicación pensada como una despedida afectuosa terminó convertida en una controversia sobre la comunicación de la Santa Sede y las expresiones personales de León XIV.