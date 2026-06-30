Bart, el perro argentino que rescató a dos niños entre los escombros en Venezuela + Agregar ámbito en









El animal participó de tareas de ayuda tras la catástrofe en el país. El Ministerio de Defensa argentino informó que trabajó "de urgencia" tras ser convocado por personal de Protección Civil de Venezuela.

El perro es de la raza pastor belga malinois y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas. @MinDefensa_Ar

En medio de la ayuda humanitaria recibida en Venezuela, tras dos terremotos de 7,2 y 7,5 que azotaron al país, uno de los protagonistas de los rescates es Bart, un perro argentino. El animal, que ya rescató a dos niños, pertenece al equipo enviado por el Gobierno argentino a las zonas más afectadas por la catástrofe.

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El perro es de la raza pastor belga malinois y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas, donde lo guía el agente civil Cristian Giroti.





Según informaron desde el Ministerio de Defensa en su cuenta de X, el animal fue convocado "de urgencia por personal de Protección Civil de Venezuela a una estructura colapsada donde se había confirmado la presencia de personas con vida".

Quién es Bart, el perro argentino que ayudó en el rescate de Venezuela En ese sentido, Bart ingresó por un túnel abierto entre los escombros y "marcó presencia positiva, permitiendo orientar la búsqueda y las tareas de excavación hacia el lugar correcto".

En ese sentido, señalaron que su intervención fue fundamental para contribuir en el rescate de los dos menores dentro de una estructura colapsada. “Una acción que nos llena de orgullo y refleja el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la misión más importante de todas, salvar vidas”, describieron en el comunicado oficial.

perro rescatista bart El perro es de la raza pastor belga malinois y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas. @MinDefensa_Ar El operativo tuvo lugar el domingo por la tarde, cuando el equipo se desplazaba hacia otro punto asignado. Infantes de marina trabajaron junto al animal y “contribuyeron al hallazgo con vida de los dos menores atrapados".



El Gobierno confirmó el pasado jueves el envío de asistencia humanitaria, con ayuda que incluiría médicos, rescatistas, aeronaves, plantas potabilizadoras y equipamiento para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a las víctimas de la catástrofe. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdrianRavier/status/2070266328720498929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2070266328720498929%7Ctwgr%5Eb8d838e900f542b125004f589d76fcbae78d8fff%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fterremoto-venezuela-el-gobierno-anuncio-el-envio-medicos-aviones-y-rescatistas-n6292948&partner=&hide_thread=false Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar.



Ante… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) June 25, 2026 "No tengo palabras": el dolor del padre del niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años, continúa desaparecido tras el derrumbe del edificio Miramar, en la localidad de Caraballeda, estado venezolano de La Guaira, luego de los terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. Mientras se mantiene un intenso operativo de búsqueda, su familia espera que pueda ser hallado con vida. Su padre, Marcos Gámez, describió la angustia que atraviesa la familia mientras participa de las tareas de rescate y aseguró que mantienen la esperanza de encontrar al menor con vida. "Una cosa es contarlo o verlo por videos y otra es estar presente. Estamos en la búsqueda constante y sacando escombros pesados para ver si podemos localizar a Lucas sano y salvo. No solamente lo estoy viviendo yo, sino además otras miles de personas. No tengo palabras para describirlo", expresó en una entrevista con C5N.

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