Benjamín Netanyahu afirmó que la ofensiva militar contra Irán "no terminó"

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la ofensiva militar de Israel contra Irán “aún no terminó” y sostuvo que las operaciones buscan debilitar al liderazgo clerical iraní. Las declaraciones se realizaron durante una visita el lunes por la noche al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia Sanitaria, según un comunicado publicado el martes.

“ Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía ”, afirmó Netanyahu. “ En última instancia, depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las medidas adoptadas hasta ahora, estamos machacando sus huesos, y aún no hemos terminado ”.

El jefe del gobierno israelí sostuvo que un eventual cambio político en Irán depende de la población del país. “ Si tenemos éxito junto con el pueblo iraní, lograremos un fin permanente —si tales cosas existen en la vida de las naciones— y generaremos un cambio ”, indicó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado para este martes a las 18.30 un nuevo consejo de Defensa y de Seguridad Nacional sobre la situación en Irán y en Oriente Próximo, según ha anunciado el Elíseo.

El 28 de febrero, día en el que estalló el conflicto por los ataques de EE UU e Israel contra Irán, Macron dijo que Francia “no había sido avisada ni implicada” en la ofensiva y que la crisis en torno al programa nuclear iraní y no podían resolverse con bombardeos.

Irán acusa a la CE de “hipocresía por su silencio" del conflicto

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha acusado este martes a la presidea de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de “hipocresía”, después de que ayer lunes dijera que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido”.

“Por favor, ahórrenos la hipocresía. Ha hecho carrera situándose en el lado equivocado de la historia: dando luz verde a la ocupación, al genocidio y a las atrocidades, y ahora encubriendo los crímenes de agresión y los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel contra los iraníes”, escribe Baqaei en un mensaje compartido en X. “El silencio ante la ilegalidad y la atrocidad no es más que complicidad”, añade.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha prometido a su homólogo turco, Hakan Fidan, que investigará “exhaustivamente” el lanzamiento del misil que ayer fue derribado por defensas de la OTAN sobre espacio aéreo de Turquía. El jefe de la diplomacia iraní reiteró que el misil no fue lanzado por la República Islámica, como ya había hecho ayer el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después de que este advirtiese a Irán que está dando “pasos equivocados y provocadores” que se arriesgan a romper las “relaciones fraternales” entre ambos países.