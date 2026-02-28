Benjamín Netanyahu confirmó que el ataque busca "eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán"

El primer ministro israelí justificó la operación llevada adelante en coordinación con Estados Unidos. La región afronta horas de máxima tensión luego de que Teherán prometiera responder a los bombardeos.

El conflicto en Medio Oriente volvió a puntos máximos tras meses de amenazas. Las Fuerzas Armadas de Israel y EEUU llevaron adelante una operación conjunta que tenía por objetivo destronar al ayatolá Ali Jamenei. Tras los bombardeos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ataque buscó "eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán".

Netanyahu buscó llevar el mensaje más allá del frente militar y apeló de manera directa a la sociedad iraní para que cuestione al régimen de Teherán. Sostuvo que la ofensiva apunta a garantizar “el destino” y la supervivencia de su Estado mediante la neutralización de su principal adversario estratégico, cuyo programa nuclear continúa siendo evaluado como una amenaza para la región y el mundo.

Tras los primeros bombardeos, Netanyahu detalló que la operación fue coordinada con Estados Unidos y tuvo como objetivo desactivar capacidades militares iraníes consideradas críticas. En simultáneo, llamó a la cohesión interna en Israel y exhortó a los ciudadanos iraníes a aspirar a un país “libre y pacífico” bajo otra conducción política. Desde las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que el ataque, preparado durante meses, se enfocó en múltiples blancos de carácter militar.

"Ha impuesto terror (Irán) sobre los pueblos de la región. Ha tejido una red de terrorismo extensa en todo el mundo. Ha invertido recursos inmensos en desarrollar bombas atómicas y decenas de misiles destinados, como él (Alí Jamenei) mismo lo definió, a borrar a Israel del mapa del Mundo", denunció en su mensaje el Jefe de Estado israelÍ.

En su mensaje, Netanyahu pidió disciplina y apego estricto a las indicaciones del Comando del Frente Interno. “La resiliencia social y el cumplimiento estricto de las directrices salvan vidas y son un componente fundamental para el éxito de la operación”, enfatizaron portavoces de defensa.

Durante su discurso, el premier afirmó que la acción conjunta busca crear “las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino” y convocó a distintos grupos étnicos a “liberarse del yugo de la tiranía” para avanzar hacia “un Irán libre y en paz”.

Al mismo tiempo, advirtió a los israelíes que los próximos días requerirán “resistencia y fortaleza” y cerró con un llamado a la unidad nacional: “Juntos resistiremos, juntos lucharemos y juntos aseguraremos la eternidad de Israel”.

El Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que se trató de una acción de gran escala y planificación conjunta, con participación de componentes centrales del ejército israelí y efectivos estadounidenses. De acuerdo con el parte oficial, la ofensiva fue concebida para “degradar a fondo al régimen iraní” y eliminar riesgos definidos como existenciales para Israel.

Voceros castrenses precisaron que el operativo alcanzó decenas de instalaciones en territorio iraní, incluidas infraestructuras vinculadas al desarrollo nuclear y recursos asociados al sistema de misiles. La sincronización entre ambos ejércitos permitió —según las autoridades— actuar en forma simultánea y con alto grado de precisión, mientras continuaban los ataques aéreos apoyados en inteligencia específica.

Desde Jerusalén vinculan la escalada a la persistencia del programa nuclear iraní y al respaldo de Teherán a organizaciones consideradas terroristas. En comunicados oficiales se indicó que, pese a un golpe previo significativo, Irán continuó “reforzando, produciendo y ocultando” capacidades nucleares.

El objetivo del ataque era el ayatolá Ali Jamenei

Según consignó la agencia Reuters, el foco central de la ofensiva fue el líder supremo iraní, Alí Jamenei. Una fuente iraní cercana al régimen aseguró que varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria y funcionarios políticos murieron en los bombardeos.

El saldo de víctimas, sin embargo, no se limitó al plano militar. De acuerdo con la agencia oficial IRNA, el número de fallecidos ascendió a 51 tras un ataque contra una escuela de niñas en Minab. Además, otras 60 personas resultaron heridas.

El funcionario local Mohammad Radmehr afirmó que Israel “atacó directamente” el establecimiento educativo cuando 170 estudiantes se encontraban en el lugar, y advirtió que la cifra de muertos podría incrementarse. La jornada había comenzado con reportes preliminares de 24 víctimas fatales, que luego escalaron rápidamente a 40 en las primeras horas.

En paralelo, un funcionario israelí indicó a Reuters que tanto Jamenei como el presidente Masoud Pezeshkian figuraban entre los objetivos del operativo, aunque aclaró que todavía no estaba claro el resultado específico de esos ataques.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció ofensivas contra bases estadounidenses e israelíes y advirtió que "todos los recursos e intereses estadounidenses en la región son considerados objetivos legítimos" para sus fuerzas. Según reportó Al Jazeera, se registraron explosiones en varios países árabes del Golfo que albergan presencia militar estadounidense, entre ellos Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

Teherán confirmó que empleó misiles propios y sostuvo que la represalia continuará hasta que su enemigo sea "derrotado decisivamente", en un mensaje que profundiza la escalada y deja a la región en estado de máxima tensión.