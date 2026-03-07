Benjamín Netanyahu aseguró que tiene control "casi total" del cielo iraní, pero su presidente insiste que no se rendirán + Seguir en









El primer ministro de Israel afirmó que su país continuará la ofensiva contra Irán junto a Estados Unidos tras una semana de ataques.

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel logró un control “casi total” del espacio aéreo iraní.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que su país continuará la ofensiva contra Irán “con toda nuestra fuerza” y afirmó que, junto a Estados Unidos, las fuerzas israelíes lograron un control “casi total” del espacio aéreo iraní tras una semana de ataques.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante un mensaje televisado, el líder israelí sostuvo que la operación militar busca debilitar de manera definitiva al régimen iraní. “Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos otros objetivos”, afirmó.

La respuesta del gobierno iraní Las declaraciones de Netanyahu fueron respondidas por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien rechazó la posibilidad de una rendición frente a Israel y Estados Unidos.

En un discurso transmitido por televisión, el mandatario aseguró que el país continuará resistiendo la ofensiva. “Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba su deseo de rendición incondicional”, sostuvo.

Nuevos bombardeos y ataques cruzados El intercambio de declaraciones se dio en medio de nuevas operaciones militares entre ambos países. Durante la madrugada en Argentina, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que lanzaron ataques a gran escala contra infraestructura militar iraní, en operaciones que incluyeron decenas de aviones de combate.

Según el ejército israelí, cerca de 80 aeronaves participaron de los bombardeos, dirigidos contra objetivos vinculados al aparato militar del país. Como respuesta, Irán lanzó una serie de ataques con misiles hacia territorio israelí, apuntando principalmente contra Tel Aviv y otros puntos estratégicos. En paralelo, también se reportaron explosiones y daños en instalaciones aeroportuarias dentro del territorio iraní. El conflicto también generó nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien reiteró su postura frente al gobierno iraní. A través de su red social Truth, el mandatario aseguró que no habrá negociaciones mientras Irán no acepte una rendición total. Mientras tanto, en distintas ciudades de Israel se registraron sirenas de alerta y explosiones, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas.