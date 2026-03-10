Guerra de Medio Oriente: cuántas personas murieron en lo que va del conflicto

El enfrentamiento que comenzó el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán tuvo repercusiones directas en distintos países de la región y dejó tanto víctimas civiles como militares.

El conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán dejó víctimas civiles y militares en distintos países de Medio Oriente.

La guerra iniciada el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán dejó miles de muertos y heridos en distintos países de Medio Oriente. El conflicto se expandió rápidamente por la región e impactó en civiles, militares y fuerzas de seguridad , según balances difundidos por autoridades oficiales y organismos vinculados a la emergencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las hostilidades también alcanzaron territorios donde operan bases militares estadounidenses y zonas estratégicas para el transporte de energía. Las cifras disponibles provienen de gobiernos, ejércitos, autoridades sanitarias y socorristas, informados por AFP.

A medida que la guerra se expandió por Medio Oriente , los países vecinos comenzaron a reportar víctimas civiles y militares producto de bombardeos, ataques con drones y enfrentamientos directos.

Irán concentra la mayor cantidad de muertos, con más de mil fallecidos y miles de heridos según autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud iraní informó el lunes que más de 1200 personas murieron en el país , entre ellas alrededor de 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años. Además, más de 10.000 civiles resultaron heridos.

La agencia Hrana, con sede en Estados Unidos, elevó el balance a al menos 1708 muertos. Entre ellos se contabilizan 1205 civiles (incluidos 194 niños), además de 187 militares y 316 personas cuyo estatus no fue clasificado.

Israel

Autoridades israelíes reportaron 13 muertos y decenas de heridos desde que Irán lanzó ataques en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Nueve de los fallecidos se registraron en la ciudad de Beit Shemesh, incluidos cuatro menores de edad. Además, dos soldados israelíes murieron en combates en el sur de Líbano.

Líbano

El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 486 personas murieron y 1313 resultaron heridas desde el inicio de la escalada.

El ejército del país confirmó además la muerte de tres de sus soldados. Hezbolá no difundió cifras sobre sus propias bajas.

Países del Golfo Pérsico

Autoridades regionales y el Centcom, el comando militar estadounidense para Medio Oriente, informaron 23 muertos en distintos países del Golfo. La mayoría eran militares o miembros de fuerzas de seguridad, aunque también se registraron civiles.

En Kuwait murieron seis personas: dos soldados, dos guardias fronterizos y dos civiles, incluida una niña de 11 años.

murieron seis personas: dos soldados, dos guardias fronterizos y dos civiles, incluida una niña de 11 años. Emiratos Árabes Unidos reportó seis fallecidos, cuatro civiles y dos militares.

reportó seis fallecidos, cuatro civiles y dos militares. Arabia Saudita confirmó la muerte de dos civiles, mientras que Baréin informó dos víctimas fatales.

confirmó la muerte de dos civiles, mientras que Baréin informó dos víctimas fatales. Omán comunicó la muerte de un marinero en el mar.

comunicó la muerte de un marinero en el mar. Catar , por su parte, reportó 16 heridos pero ningún fallecido.

, por su parte, reportó 16 heridos pero ningún fallecido. El Centcom también confirmó la muerte de siete militares estadounidenses en la región: seis en Kuwait y uno en Arabia Saudita.

Irak

Combatientes proiraníes informaron que 16 de sus miembros murieron en ataques aéreos que atribuyeron a Israel y a Estados Unidos.

En la región autónoma del Kurdistán iraquí, las autoridades señalaron que un guardia del aeropuerto murió tras un ataque con dron contra el aeropuerto de Erbil. Además, al menos dos combatientes kurdos iraníes fallecieron durante ataques lanzados por Irán.

Jordania

El ejército jordano informó que 14 personas resultaron heridas en diferentes zonas del país debido a la caída de restos de misiles y drones iraníes. Las autoridades indicaron que no se registraron muertos.

Las cifras reflejan el alcance regional que tomó el conflicto desde fines de febrero y muestran cómo los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzaron a impactar en múltiples países de Medio Oriente, con consecuencias tanto para fuerzas militares como para la población civil.