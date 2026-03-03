Benjamín Netanyahu defendió los ataques a Irán: "No es una guerra interminable, es algo que dará paso a una era de paz"

El primer ministro israelí dio detalles de la ofensiva que lleva adelante junto a Estados Unidos. En este contexto, culpabilizó a Teherán de los "95% de los problemas en Medio Oriente".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , dio detalles sobre la ofensiva conjunta con Estados Unidos sobre Irán y afirmó que la misma no se extenderá durante años . Según planteó, el frente abierto el fin de semana podría demandar tiempo pero no será "una guerra interminable".

La actual escalada en Medio Oriente comenzó el sábado pasado, cuando las fuerzas armadas de EEUU e Israel lanzaron ataques aéreos sobre Teherán . La ofensiva incluyó bombardeos que terminaron con la muerte del ayatolá iraní, Alí Jamenei . La respuesta de Teherán no tardó: hubo represalias contra territorio israelí y el lanzamiento de misiles hacia países árabes que albergan bases estadounidenses en Medio Oriente.

Tras los primeros ataques, el presidente de EEUU, Donald Trump, estimó que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas , aunque dejó abierta la puerta a un plazo mayor. Desde entonces, buscó fundamentar públicamente la necesidad de una intervención amplia y abierta contra el régimen iraní.

Por su parte, Netanyahu se mostró más optimista durante una entrevista dada al canal Fox News el pasado lunes. Allí, marcó distancia de cualquier comparación con las guerras extensas que marcaron la región en las últimas décadas. “Creo que si llevamos a cabo lo que planeamos hacer, se crearán condiciones para la paz. Esto no es una guerra interminable, esto es, de hecho, algo que dará paso a una era de paz que ni siquiera hemos llegado a soñar”, aseguró.

En su alocución, el primer ministro israelí remarcó que el actual ataque ayudará a conseguir un paz duradera en la región. “Cuando se le da al pueblo iraní la oportunidad de actuar para liberarse del yugo de la maquinaria del terror, se obtiene un futuro diferente”, agregó.

Netanyahu también analizó que "prácticamente el 95% de todos los problemas que se ven en Oriente Próximo han sido generados por Irán". En este punto, aseguró que Teherán construyó una "red mundial de terrorismo" que desestabilizó a la región.

"Ahora, por supuesto, en última instancia le corresponde al pueblo de Irán cambiar el gobierno, pero estamos creando (Estados Unidos e Israel) las condiciones para que lo hagan", concluyó el mandatario.

Crisis en Medio Oriente: cientos de iraníes cruzan a Turquía en medio de bombardeos y temor en Teherán

En medio del discurso de Netanyahu, cientos de ciudadanos iraníes comenzaron a cruzar hacia Turquía a raíz de la creciente tensión derivada de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán. En Teherán, el clima es de inquietud y la percepción de que el conflicto puede escalar profundizó el temor entre la población.

Testimonios recogidos en la zona fronteriza describen escenas de incertidumbre: extensas filas en estaciones de servicio, familias cargando valijas y una sensación generalizada de urgencia por abandonar el país ante el avance de las hostilidades.

Guerra Irán La guerra se extiende en Medio Oriente a 4 días del ataque conjunto de EEUU e Israel. Getty Images

El flujo se hizo visible durante la tarde en el paso de Kapikoy. Allí, decenas de personas arribaron con equipaje bajo un paisaje invernal, con las colinas iraníes cubiertas de nieve como telón de fondo. La postal contrastó con la decisión anunciada horas antes por Ankara, que comunicó la suspensión recíproca del cruce de pasajeros en las tres fronteras entre ambos países. Desde temprano, únicamente se permitía el ingreso a ciudadanos turcos y a nacionales de terceros Estados.

El domingo, algunos viajeros ya habían advertido que a los iraníes se les impedía atravesar la frontera. No obstante, el lunes por la tarde la dinámica cambió y comenzaron a registrarse ingresos desde territorio iraní.

En simultáneo, el ministro de Comercio de Turquía, Omer Bolat, precisó que Irán habilita el retorno de sus propios ciudadanos desde Turquía y remarcó que el transporte de carga comercial sigue operativo bajo estrictos controles en los tres pasos fronterizos.

"Todas nuestras unidades continúan desempeñando sus funciones en alerta máxima para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios de cruce fronterizo y los flujos comerciales de Turquía", afirmó Bolat, en un mensaje orientado a despejar dudas sobre el impacto en el intercambio bilateral.