Abogados pidieron detener a Benjamín Netanyahu si visita la Argentina

El escrito fue presentado por dos abogados vinculados a grupos palestinos. El Gobierno anunció que podría venir en septiembre aunque existen dudas.

Abogados vinculados a grupos palestinos presentaron un pedido para que el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu sea detenido si viene a la Argentina para reunirse con el presidente J avier Milei.

El escrito fue presentado por los letrados Rodolfo Yanzón y Raji Sourani , este último director del Centro Palestino por los Derechos Humanos. El pedido fue en nombre de allegados de quince personas integrantes Defensa Civil, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina , que murieron en los ataques en Gaza .

La presentación de Sourani y Yanzón recayó en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello . El escrito, al cual tuvo acceso LA NACIÓN , sostiene que “ante la eventual llegada" del ministro israelí se ordene su "inmediata detención con el objeto de ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional (CPI) , o, en su defecto, se lo someta a proceso en territorio argentino”.

De esa forma, el juez tiene ya dos causas en las que recibió pedidos de detención de Netanyahu, según fuentes del tribunal. Una tiene como fiscal a Gerardo Pollicita e invoca “jurisdicción universal” en el pedido de intervención de la justicia argentina.

En otro expediente anterior, donde también se pidió la detención de Netanyahu, interviene el fiscal Guillermo Marijuan y la presentación se hizo de parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación de derechos humanos, HIJOS.

A partir de la información recibida de la Cancillería y de Interpol, tanto Marijuan como Pollicita pidieron el rechazo del pedido. Por su parte, Casanello deberá resolver si denega el pedido o no.

La Casa Rosada anunció que la visita de Netanyahu podía podía ser en septiembre pero luego se puso en dudas. Este viernes se informó que Netanyahu solicitó reunirse con Milei en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas, que se realizará en Nueva York.

Benjamín Netanyahu exigió la retirada inmediata del informe de ONU sobre hambruna en Gaza

El Gobierno de Israel exigió este miércoles la retirada del informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), publicado la semana pasada, que declaró oficialmente la existencia de hambruna en de Gaza, en el norte y centro de la Franja. Las autoridades israelíes califican el documento de manipulado y políticamente motivado.

El director general del Ministerio de Exteriores, Eden Bar Tal, afirmó en una conferencia de prensa televisada que “Israel exige que la IPC se retracte inmediatamente de su informe manipulado y publique un aviso”. Y advirtió: “Si la IPC no lo hace en un plazo breve, compartiremos con todos los donantes de ese instituto de investigación las pruebas de su mala conducta”.